Szalah az egyik, Joseph a másik oldalon a Trabzonspor–FTC mérkőzésen – kezdőcsapatok

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

TRABZONSPOR (török)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Trabzon, Senol Günes Sportkomplexum, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok

TRABZONSPOR: André Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Busuari, Kabasakal – Szalah, Nayir, Saviolo – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke

A kispadon: Cevikkan, Yildirim (kapusok), Akaydin, Eskihellac, Malinovszkij, Mimaroglu, Mitongo, Muci, Simsir, Szavics, Tufan

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – O'Dowda, Rommens – Zachariassen, Yusuf, Corbu – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Csirkovics, Kanikovszki, Kodro, Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Nagy Á., Osváth, Varga Z., Zahoré

A visszavágót augusztus 27-én rendezik meg a Groupama Arénában.