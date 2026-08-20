Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El-playoff: Trabzonspor–FTC 0–1

Szalah az egyik, Joseph a másik oldalon a Trabzonspor–FTC mérkőzésen – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.20. 17:58
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Mohamed Szalah is kezd a Ferencváros ellen (Fotó: Getty Images)
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FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
A Ferencváros 19 óráról a török Trabzonspor vendégeként lép pályára a labdarúgó Európa-liga-selejtező playoffkörének első mérkőzésén. Mutatjuk a találkozó kezdőcsapatait.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
TRABZONSPOR (török)–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Trabzon, Senol Günes Sportkomplexum, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
TRABZONSPOR: André Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Busuari, Kabasakal – Szalah, Nayir, Saviolo – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke
A kispadon: Cevikkan, Yildirim (kapusok), Akaydin, Eskihellac, Malinovszkij, Mimaroglu, Mitongo, Muci, Simsir, Szavics, Tufan
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – O'Dowda, Rommens – Zachariassen, Yusuf, Corbu – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapus), Arzani, Csirkovics, Kanikovszki, Kodro, Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Nagy Á., Osváth, Varga Z., Zahoré

A visszavágót augusztus 27-én rendezik meg a Groupama Arénában.

 

FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor El-selejtező Ferencváros
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