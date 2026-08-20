Tenisz: Almai Sámuel és Kovács Emese is triplázott az utánpótlás ob-n

Párhuzamosan három helyszínen – a Nemzeti Edzésközpontban, a Vasas Folyondár Sportközpontban és a Pasarét Teniszklubban – zajlottak a korosztályos teniszezők országos bajnokságának küzdelmeit.

Négy korcsoportban összesen húsz aranyérmet osztottak ki,

ugyanis az egyéni versenyek mellett az utánpótlás-csapatbajnokságokat is most rendezték meg, és utóbbiakkal is indult az ob.

Az U14-esek között a Nexon Dunakeszi TK együttese nyert a fiúknál és a lányoknál, illetve a Tenisz Műhely és a Vasas SC szintén duplázott, előbbi az U16-os fiúk és az U18-as lányok csb-jén szerzett elsőséget, míg a piros-kékek az U18-as fiúk és az U12-es lányok mezőnyében nem találtak legyőzőre. Az U16-os leány-csapatbajnokságot a Budapesti Honvéd nyerte, az U12-es fiúknál pedig a Centerpálya alakulata bizonyult a legjobbnak.

A Tenisz Műhely győzött az U16-os fiú-csapatbajnokságon Forrás: MTSZ

Ezután jött a programban az egyes, illetve a páros verseny sorban az egyes korosztályokban, és az legidősebb (U18) fiúknál taroltak a Vasas játékosai: egyesben a legmagasabban rangsorolt Kovács Marcell állhatott a dobogó tetejére, míg párosban a Szász testvérduó, Mihály és Levente ünnepelhetett a legvégén. Az U18-as lányok között Sziklai Eszter (Budapesti Honvéd SE) 6:4, 6:1-re legyőzte Teker Lottit (Tenisz Műhely), ezzel megszerezve első korosztályos magyar bajnoki címét egyéniben, Teker pedig a párosban elért sikerrel vigasztalódhatott Sávolt Karolinával (Tenisz Műhely) karöltve.

Mokán István Damján Forrás: MTSZ

Az U16-os fiúk viadalán érvényesült a papírforma, ugyanis a korosztály első számú játékosa,

Mokán István Damján (Viharsarok TA) átgázolt a mezőny egyesben, valamint párosban is magabiztosan nyert

Sávolt Doriánnal (Tenisz Műhely).

Az U16-os lányoknál Kovács Emese (Tenisz Műhely) pedig triplázott,

ugyanis a csapatbajnoki cím után egyesben és Fizel Laurával (Vasas) alkotott kettősük is diadalmaskodott.

Kovács Emese három arannyal zárt az U16-os ob-n Forrás: MTSZ

Az U14-es fiúk között egyéniben Rekedt-Nagy Zoltán (Dunakeszi TK), párosban a Hajnal Borisz (Sportmánia), Szücs Milán (Tenisz Műhely) egység győzött. Ugyanebben a korosztályban a lányoknál Kaminszka Gabriella (Volvex SE) szerezte meg a legnagyobb trófeát, míg párosban Szimandel Laura (Dunakeszi TK) és Szabó Vivien (MTK) húzta be az aranyat.

Az U12-es lányoknál remekelt az MTK-s Siklósi Odett, aki győzött egyesben, illetve párosban is aranyérmes lett Pirovits Petra oldalán. Az ob küzdelmei az U12-es fiúk versenyeivel zárultak. A Centerpálya ígérete, Almai Sámuel egyesben első kiemeltként megszerezte a bajnoki címet, míg párosban – az egyesben finalista Nemes Mirkóval (Pasarét TK) közösen – szintén örülhetett, így

a csapatgyőzelemmel együtt Almai három arannyal zárt a legnagyobb hazai utánpótlás-seregszemlén.

(Kiemelt képen: Almai Sámuel Forrás: MTSZ)