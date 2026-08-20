Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda El: Debrecen megrendezné a négyes döntőt

2026.08.20. 14:10
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Fotó: Czinege Melinda
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négyes döntő DVSC női kézilabda Európa-liga
A DVSC Skyline-nál remélik, a női kézilabda Európa-liga januári csoportkörére mindenki egészséges lesz, s ha a csapat bejut a négyes döntőbe, megpályázzák annak megrendezését.

A DVSC női kézilabdacsapatának sajtótájékoztatóján Ábrók Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott: a bajnokságban és a Magyar Kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa-ligában pedig a legjobb négy közé jutás.

„Bár idén nem a Bajnokok Ligájában, hanem az Európa-ligában indulunk, ez lehetőséget ad arra, hogy bátrabban fogalmazzunk a célokat illetően. Szeretnénk bejutni a négyes döntőbe, és abban az esetben, ha ez sikerül, meg is pályáznánk a rendezést, itt, a Főnix Csarnokban” – szögezte le.

Ábrók hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. A felelősségteljes gazdálkodás és a sérülések miatt választották az Európa-ligát, és reményei szerint mindenki százszázalékos állapotban lesz a csoportkörre.

A DVSC-nek nem kell selejtezőt játszania a második számú európai kupasorozatban. A csoportkör sorsolása november 9-én lesz, a mérkőzésekre január 9. és február 21. között kerül sor.

A hajdúságiak az előző idényben a BL egyenes kieséses szakaszának első fordulójáig jutottak, a bajnokságban bronzérmesek, a Magyar Kupában ezüstérmesek lettek.

 

négyes döntő DVSC női kézilabda Európa-liga
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