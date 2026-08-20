Ökölvívás: Petrimán Patrícia bronzérmes az U19-es Európa-bajnokságon
Petrimán Patrícia (51 kg) kikapott az elődöntőben, így bronzéremmel zárta a Szerbiában zajló U19-es ökölvívó Európa-bajnokságot.
A legtovább versenyben maradt magyar ökölvívó, Petrimán Patrícia csütörtökön lépett ringbe az 51 kilós súlycsoport elődöntőjében.
A nyíregyházi bokszoló az orosz Ovecskinával találkozott a legjobb négy között, és bár jól teljesített, nem tudta megnyerni a mérkőzést, a vereségével pedig eldőlt, hogy
bronzérmesként zárja a szerbiai kontinensviadalt.
(Kiemelt képünket készítette: Kincses Margit/MÖSZ)
Legfrissebb hírek