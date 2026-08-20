Ökölvívás: Petrimán Patrícia bronzérmes az U19-es Európa-bajnokságon

A legtovább versenyben maradt magyar ökölvívó, Petrimán Patrícia csütörtökön lépett ringbe az 51 kilós súlycsoport elődöntőjében.

A nyíregyházi bokszoló az orosz Ovecskinával találkozott a legjobb négy között, és bár jól teljesített, nem tudta megnyerni a mérkőzést, a vereségével pedig eldőlt, hogy

bronzérmesként zárja a szerbiai kontinensviadalt.

(Kiemelt képünket készítette: Kincses Margit/MÖSZ)