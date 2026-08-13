Fabien Barthez lett a kapusedző a francia válogatottnál

Zinédine Zidane, a francia labdarúgó-válogatott nemrégiben kinevezett főnöke a kapusok felügyeletét egykori csapattársára, Fabien Barthezre bízza, akivel együtt nyertek világbajnokságot 1998-ban. Az új szövetségi kapitány javaslatai alapján állt össze a – még mindig nem végleges – stáb. A válogatott mellett tevékenykedő komplett csapatot szeptember elején mutatja be a szövetség.

Az 55 éves Barthez 87 alkalommal lépett pályára a nemzeti együttesben, és a hazai vb-győzelem mellett további sikereknek is a részese volt, 2000-ben Európa-bajnok lett, 2006-ban pedig vb-finálét játszott, ugyancsak Zidane-nal együtt. Az Olympique Marseille-jel 1993-ban Bajnokok Ligája-diadalt ünnepelhetett, és nyert bajnokságot a Marseille mellett kétszer az AS Monacóval, illetve kétszer a Manchester Uniteddel is.

Zidane stábjában másodedzőként kap szerepet David Bettoni, aki a Real Madrid Castillánál, majd a „királyiak” első csapatánál 2019-től 2021-ig már dolgozott a szövetségi kapitánnyal.

A most a szövetség hivatalos honlapján közzétett névsor szerint Bettoni mellett Hamidou Msaidie is tagja Zidane stábjának, ami úgyszintén nem meglepetés, hiszen ő is Zidane régi kipróbált embere – „hivatalosan” erőnléti edzőként segíti a munkát. A hétfős szakmai stábba egyébként stratégiai és teljesítményelemző, játékosmegfigyelő, illetve két videóelemző tartozik még, az orvosi csapatot egy fő csapatorvos, négy fizioterapeuta, egy oszteopata és egy külön lábgyógyász (podológus) alkotja, a további támogató személyzetben pedig Laurent Georges csapatmenedzser mellett ketten felelnek a válogatott küldöttség biztonságáért, továbbá akad még két intéző, két videós és egy szakács is.

Utóbbi egyébként az a Roberto Falvo, aki 1998-tól nyolc éven át már dolgozott a válogatott mellett – a torinói séf az akkor éppen a Juventusban játszó Zidane hívására csatlakozott a francia válogatotthoz, 28 éve és most is. Az öt éve a monacói-francia határtól 20 méterre, annak a francia oldalán bisztrót nyitó Falvo az 1998-as és a 2002-es vb-n, valamint a 2000-es és a 2004-es Európa-bajnokságon is részt vett a Les Blues-vel.