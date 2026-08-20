Kiéleződhet a harc a Holland Nagydíjon – új fejezet kezdődik a bajnokságban?
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFRISSEBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
A Mercedes lendülete elfogyott?
Ugyan a Mercedest korábban már háromszor legyőzte a Ferrari a vasárnapi versenyeken, a McLaren pedig a miami sprinteseményeken aratott sikert, a Magyar Nagydíjon fordult elő először, hogy az „ezüstnyilak” alulmaradtak a szombati időmérőn, majd a futamon sem volt valós esélyük a győzelemre, és nem sokon múlt, hogy először dobogós helyezés nélkül maradjanak.
Nem feltétlenül a szezont rendkívül erős csomaggal kezdő Mercedes teljesítménye esett vissza, a riválisok fejlesztettek gyorsabb ütemben az idény első felében, miközben a német csapat számos megbízhatósági problémával is küzdött. A hullámzóan teljesítő McLaren épp egy átfogó fejlesztési csomaggal lépett nagyot előre Magyarországon, miközben a Ferrari az idény során több kisebb csomaggal és egy továbbfejlesztett erőforrással csökkentette a hátrányát.
A Mercedes ennek ellenére folyamatosan harcban volt a győzelemért egészen a Magyar Nagydíjig, és valamennyi versenyen dobogós helyezést ért el, miközben a fejlesztési versenyben egyre inkább hátrányba került a riválisokkal szemben. A zandvoorti hétvége ezért különösen nagy jelentőséggel bírhat, hiszen a szezon első felében visszafogottan fejlesztő német istálló ezúttal jelentősebb csomaggal készül. Érdekes lesz látni, mennyit hoznak az újítások, miközben a McLaren és a Ferrari is frissítésekkel érkezik, így a hétvége fontos visszajelzést adhat arról is, miként alakulhatnak az erőviszonyok a bajnokság következő szakaszában.
Hollandia után ugyanis besűrűsödik a menetrend: két dupla, majd a tervek szerint három tripla hétvégével zárul a bajnokság, miközben még több mint háromszáz pont talál gazdára. Az „ezüstnyilak” előnye 72 pont a Ferrari előtt, miközben az egyéni vb-összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli 50 ponttal előzi meg Lewis Hamiltont, míg George Russell hátránya további 9 pont a harmadik helyen.
A McLaren állandósíthatja a formáját?
A konstruktőri címvédő McLaren a szezon első felében meglehetősen hullámzó formát mutatott, a Hungaroringre időzített fejlesztési csomag azonban komoly előrelépést hozott, Lando Norris pedig pole pozícióval és magabiztos sikerrel tette fel a koronát a hétvégére. A wokingi csapat kapcsán azonnal elindultak a találgatások, hogy megszilárdíthatja-e helyét az élmezőnyben, és ezúttal már nemcsak egy-egy alkalommal szólhat-e bele a győzelemért zajló küzdelembe.
A McLaren ráadásul újabb fejlesztéseket visz Zandvoortba, amelyektől további javulást vár, miközben papíron a pálya karakterisztikája is kedvez az autójának. Mindez jó alapot teremt ahhoz, hogy a wokingiak megismételjék a Hungaroringen mutatott formájukat. Érdekes lesz látni, hogy az istálló mindkét autóval képes lesz-e hasonló teljesítményt nyújtani, vagy most is Norris jelenti elsődlegesen a különbséget.
A zandvoorti eredmények szintén bizakodásra adhatnak okot a McLaren számára: az istálló az elmúlt két alkalommal egyaránt győzni tudott a helyszínen, 2024-ben Norris, tavaly Piastri állhatott fel a dobogó felső fokára.
Az Aston Martinra és a Hondára is igazi erőpróba vár
Az Aston Martin szinte teljesen átszabott AMR26-ost vitt pályára a Magyar Nagydíjon, az aerodinamikai csomag hatása pedig azonnal megmutatkozott: Lance Stroll és Fernando Alonso a tizenharmadik és a tizennegyedik helyen ért célba, miközben a csapat érezhetően közelebb került a középmezőnyhöz.
A silverstone-iak számára Zandvoortban újabb fontos mérföldkő következik, hiszen a Honda továbbfejlesztett erőforrása is bevetésre kerül, amelytől további teljesítménynövekedést remélnek. Az Aston Martin már kipróbálta az új hajtásláncot a mogyoródi tesztnapon, az igazi erőpróba azonban Zandvoortban vár rá: az átalakított autó az új motorral most először versenykörülmények között is megméretteti magát. A hollandiai hétvége így fontos visszajelzést adhat arról, hogy a silverstone-iak valóban elindultak-e felfelé az első félév gyengélkedése után.
Verstappen pontot tett a találgatások végére
Noha a nyári szünetben nem igazán volt mozgolódás a pilótapiacon, a Holland Nagydíjat megelőző napokban több döntés is hivatalossá vált, miközben a legfontosabb kérdésre is választ kaptunk. A sort a Williams indította, amely kedden Alexander Albon, majd szerdán Carlos Sainz Jr. új szerződéséről számolt be, így 2027-ben is változatlan felállással folytatja. Ezt követte csütörtök reggel a Red Bull közleménye: a hosszú találgatásoknak véget vetve eldőlt, hogy Max Verstappen marad Milton Keynesben, ráadásul az eredetileg 2028 végéig szóló megállapodását további két évvel, 2030 végéig kitolta.
A négyszeres világbajnok maradásával biztosnak látszik, hogy a Mercedesnél, valamint a McLarennél sem lesz változás, mint ahogyan korábban az is világossá vált, hogy a Ferrari a Charles Leclerc, Lewis Hamilton kettőssel indul jövőre is. Az élcsapatok közül csak a Red Bullnál maradt papíron szabad ülés, hiszen Isack Hadjar szerződése az év végén lejár, de a francia a remek teljesítményével valószínűleg kiérdemelte az ülését a következő idényre is.
Az Alpine-nál Pierre Gasly rendelkezik 2027-re is érvényes szerződéssel, miközben Franco Colapinto jövője egyelőre kérdéses. Míg a Cadillacnél papíron Sergio Pérez, illetve Valtteri Bottas is 2027 végéig írt alá, a Racing Bulls, az Aston Martin, a Haas és az Audi sem kötött még kontraktust a versenyzőjével a következő idényre.
Az egyik legérdekesebb kérdést Fernando Alonso helyzete jelenti, hiszen a spanyol pilóta jövője kapcsán sok a találgatás. Az Aston Martin nem titkoltan a négyszeres világbajnokkal tervez, de a versenyző még nem döntött arról sem, folytatja-e a versenyzői pályafutását. A spanyolt az Alpine-nal is szóba hozták, bejelentésre várhatóan a következő hetekben kerül sor.
Hadjar sérülést szenvedett, Cunoda visszatér az F1-be
Hadjar remek teljesítményt nyújtott a Red Bull második számú ülésében az idény első felében, a második szakasz viszont nem is indulhatott volna rosszabbul a számára: a francia a felkészülés során, bokszedzés közben csuklósérülést szenvedett, és nem tud rajthoz állni a Holland Nagydíjon.
A pályafutása első dobogós helyezését megörökítő, zandvoorti hétvégére tervezett különleges bukósisak így nem tűnik fel a holland pályán, Hadjar ülését pedig a Racing Bullstól ideiglenesen előléptetett Liam Lawson foglalja el, aki tavaly két versenyen már Verstappen csapattársa volt. Az új-zélandit eközben Cunoda Juki helyettesíti, aki az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bull menesztette. A japán versenyző Arvid Lindblad mellett kap lehetőséget.
MI VÁRHATÓ A HOLLAND NAGYDÍJON?
Három szabad hétvége után folytatódik a bajnokság: a nyári szünetet követő első állomás Zandvoort, ahol a 36. és egyben jelen állás szerint utolsó Holland Nagydíjat rendezik. A versenynaptárba hosszú kihagyás után, 2021-ben visszatérő helyszín először ad otthont sprinthétvégének, így a búcsúhétvégén debütál a sprintformátum az Északi-tenger partján.
A homokdűnék között kanyargó, keskeny és gyors vonalvezetés komoly kihívás elé állítja a mezőnyt, a tenger közelsége miatt pedig a szél és az időjárás is meghatározó tényezővé léphet elő. A 4259 méter hosszú pályát két döntött kanyar teszi még jellegzetesebbé, miközben jelentős szintkülönbségeivel a kör teljesítése már-már hullámvasútszerű élményt nyújt. Ez nemcsak megnehezíti az autó egyensúlyának megtalálását, hanem nagy terhet ró a gumikra is.
A Pirelli az előző évhez hasonlóan a C2-es, a C3-as és a C4-es abroncsot választotta ki a hollandiai hétvégére, ami a tavalyi futamon hozzájárult a kétkiállásos stratégiához, miközben valamennyi keverék szerephez jutott. Ezúttal ugyanakkor könnyen előkerülhetnek a köztes vagy teljes esőgumik is, hiszen a legfrissebb előrejelzések szerint mindhárom nap van esély a csapadék megérkezésére.
Ez már önmagában is izgalmas hétvégét ígér, hiszen a mezőny éles körülmények között még nem versenyzett az új autógenerációval vizes körülmények között, a sprintformátum pedig tovább fokozhatja a várakozásokat. A csapatok rendelkezésére ugyanis csupán egyetlen óra áll a megfelelő beállítások megtalálására, különös figyelmet fordítva az autó és az abroncsok közötti összhang megteremtésére, ráadásul nem kizárt, hogy mindezt esős időben kell megtenniük.
A Hungaroringhez hasonlóan Zandvoortban is fontos lesz az időmérő, főleg, hogy ezúttal kettőt is rendeznek a hétvégén. A nyomvonal nem bővelkedik előzési lehetőségekben, amit jól jelez, hogy a modern érában eddig csak pole pozícióból született győzelem.
Ami a történelmi múltat illeti, a helyszín visszatérése óta a McLaren és a Red Bull osztozik a sikereken. A hazai hős, Verstappen 2021 és 2023 között sorozatban háromszor nyert, míg az előző két évben Norris és Piastri iratkozott fel a zandvoorti győztesek listájára.
Ami a jelenlegi formát illeti, ugyan továbbra is a Mercedes jelenti a mércét, már a mogyoródi futamhétvégén látszott, hogy az előnye könnyen elolvadhat. A McLarennek különösen kedvezhet a nyomvonal, és érdemes lesz figyelni a Ferrarira is, amelyik az év eddigi alakulását tekintve az „ezüstnyilak” legstabilabb kihívójának számított. Persze nem szabad előre leírni a hazai közönség előtt versenyző Verstappent sem, aki mindent meg fog tenni azért, hogy zsinórban hatodszor is dobogóra álljon a helyszínen.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Andrea Kimi Antonelli
|219
|2.
|Lewis Hamilton
|169
|3.
|George Russell
|160
|4.
|Charles Leclerc
|138
|5.
|Lando Norris
|128
|6.
|Max Verstappen
|109
|7.
|Oscar Piastri
|82
|8.
|Isack Hadjar
|68
|9.
|Liam Lawson
|43
|10.
|Pierre Gasly
|42
|11.
|Arvid Lindblad
|23
|12.
|Franco Colapinto
|19
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Carlos Sainz
|6
|16.
|Alexander Albon
|5
|17.
|Esteban Ocon
|3
|18.
|Nico Hülkenberg
|2
|19.
|Fernando Alonso
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|379
|2.
|Ferrari
|307
|3.
|McLaren-Mercedes
|210
|4.
|Red Bull-Ford
|177
|5.
|Racing Bulls-Ford
|66
|6.
|Alpine-Mercedes
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|12
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–13.30
|Sprintidőmérő
|16.30–17.14
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|Sprintfutam
|12.00
|Időmérő
|16.00–17.00
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00