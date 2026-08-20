Kiéleződhet a harc a Holland Nagydíjon – új fejezet kezdődik a bajnokságban?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFRISSEBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

A Mercedes lendülete elfogyott?

Ugyan a Mercedest korábban már háromszor legyőzte a Ferrari a vasárnapi versenyeken, a McLaren pedig a miami sprinteseményeken aratott sikert, a Magyar Nagydíjon fordult elő először, hogy az „ezüstnyilak” alulmaradtak a szombati időmérőn, majd a futamon sem volt valós esélyük a győzelemre, és nem sokon múlt, hogy először dobogós helyezés nélkül maradjanak.

Nem feltétlenül a szezont rendkívül erős csomaggal kezdő Mercedes teljesítménye esett vissza, a riválisok fejlesztettek gyorsabb ütemben az idény első felében, miközben a német csapat számos megbízhatósági problémával is küzdött. A hullámzóan teljesítő McLaren épp egy átfogó fejlesztési csomaggal lépett nagyot előre Magyarországon, miközben a Ferrari az idény során több kisebb csomaggal és egy továbbfejlesztett erőforrással csökkentette a hátrányát.

A Mercedes ennek ellenére folyamatosan harcban volt a győzelemért egészen a Magyar Nagydíjig, és valamennyi versenyen dobogós helyezést ért el, miközben a fejlesztési versenyben egyre inkább hátrányba került a riválisokkal szemben. A zandvoorti hétvége ezért különösen nagy jelentőséggel bírhat, hiszen a szezon első felében visszafogottan fejlesztő német istálló ezúttal jelentősebb csomaggal készül. Érdekes lesz látni, mennyit hoznak az újítások, miközben a McLaren és a Ferrari is frissítésekkel érkezik, így a hétvége fontos visszajelzést adhat arról is, miként alakulhatnak az erőviszonyok a bajnokság következő szakaszában.

Hollandia után ugyanis besűrűsödik a menetrend: két dupla, majd a tervek szerint három tripla hétvégével zárul a bajnokság, miközben még több mint háromszáz pont talál gazdára. Az „ezüstnyilak” előnye 72 pont a Ferrari előtt, miközben az egyéni vb-összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli 50 ponttal előzi meg Lewis Hamiltont, míg George Russell hátránya további 9 pont a harmadik helyen.

A McLaren állandósíthatja a formáját?

A konstruktőri címvédő McLaren a szezon első felében meglehetősen hullámzó formát mutatott, a Hungaroringre időzített fejlesztési csomag azonban komoly előrelépést hozott, Lando Norris pedig pole pozícióval és magabiztos sikerrel tette fel a koronát a hétvégére. A wokingi csapat kapcsán azonnal elindultak a találgatások, hogy megszilárdíthatja-e helyét az élmezőnyben, és ezúttal már nemcsak egy-egy alkalommal szólhat-e bele a győzelemért zajló küzdelembe.

A McLaren ráadásul újabb fejlesztéseket visz Zandvoortba, amelyektől további javulást vár, miközben papíron a pálya karakterisztikája is kedvez az autójának. Mindez jó alapot teremt ahhoz, hogy a wokingiak megismételjék a Hungaroringen mutatott formájukat. Érdekes lesz látni, hogy az istálló mindkét autóval képes lesz-e hasonló teljesítményt nyújtani, vagy most is Norris jelenti elsődlegesen a különbséget.

A zandvoorti eredmények szintén bizakodásra adhatnak okot a McLaren számára: az istálló az elmúlt két alkalommal egyaránt győzni tudott a helyszínen, 2024-ben Norris, tavaly Piastri állhatott fel a dobogó felső fokára.

Az Aston Martinra és a Hondára is igazi erőpróba vár

Az Aston Martin szinte teljesen átszabott AMR26-ost vitt pályára a Magyar Nagydíjon, az aerodinamikai csomag hatása pedig azonnal megmutatkozott: Lance Stroll és Fernando Alonso a tizenharmadik és a tizennegyedik helyen ért célba, miközben a csapat érezhetően közelebb került a középmezőnyhöz.

A silverstone-iak számára Zandvoortban újabb fontos mérföldkő következik, hiszen a Honda továbbfejlesztett erőforrása is bevetésre kerül, amelytől további teljesítménynövekedést remélnek. Az Aston Martin már kipróbálta az új hajtásláncot a mogyoródi tesztnapon, az igazi erőpróba azonban Zandvoortban vár rá: az átalakított autó az új motorral most először versenykörülmények között is megméretteti magát. A hollandiai hétvége így fontos visszajelzést adhat arról, hogy a silverstone-iak valóban elindultak-e felfelé az első félév gyengélkedése után.

Verstappen pontot tett a találgatások végére

Noha a nyári szünetben nem igazán volt mozgolódás a pilótapiacon, a Holland Nagydíjat megelőző napokban több döntés is hivatalossá vált, miközben a legfontosabb kérdésre is választ kaptunk. A sort a Williams indította, amely kedden Alexander Albon, majd szerdán Carlos Sainz Jr. új szerződéséről számolt be, így 2027-ben is változatlan felállással folytatja. Ezt követte csütörtök reggel a Red Bull közleménye: a hosszú találgatásoknak véget vetve eldőlt, hogy Max Verstappen marad Milton Keynesben, ráadásul az eredetileg 2028 végéig szóló megállapodását további két évvel, 2030 végéig kitolta.

A négyszeres világbajnok maradásával biztosnak látszik, hogy a Mercedesnél, valamint a McLarennél sem lesz változás, mint ahogyan korábban az is világossá vált, hogy a Ferrari a Charles Leclerc, Lewis Hamilton kettőssel indul jövőre is. Az élcsapatok közül csak a Red Bullnál maradt papíron szabad ülés, hiszen Isack Hadjar szerződése az év végén lejár, de a francia a remek teljesítményével valószínűleg kiérdemelte az ülését a következő idényre is.

Az Alpine-nál Pierre Gasly rendelkezik 2027-re is érvényes szerződéssel, miközben Franco Colapinto jövője egyelőre kérdéses. Míg a Cadillacnél papíron Sergio Pérez, illetve Valtteri Bottas is 2027 végéig írt alá, a Racing Bulls, az Aston Martin, a Haas és az Audi sem kötött még kontraktust a versenyzőjével a következő idényre.

Az egyik legérdekesebb kérdést Fernando Alonso helyzete jelenti, hiszen a spanyol pilóta jövője kapcsán sok a találgatás. Az Aston Martin nem titkoltan a négyszeres világbajnokkal tervez, de a versenyző még nem döntött arról sem, folytatja-e a versenyzői pályafutását. A spanyolt az Alpine-nal is szóba hozták, bejelentésre várhatóan a következő hetekben kerül sor.

Hadjar sérülést szenvedett, Cunoda visszatér az F1-be

Hadjar remek teljesítményt nyújtott a Red Bull második számú ülésében az idény első felében, a második szakasz viszont nem is indulhatott volna rosszabbul a számára: a francia a felkészülés során, bokszedzés közben csuklósérülést szenvedett, és nem tud rajthoz állni a Holland Nagydíjon.

A pályafutása első dobogós helyezését megörökítő, zandvoorti hétvégére tervezett különleges bukósisak így nem tűnik fel a holland pályán, Hadjar ülését pedig a Racing Bullstól ideiglenesen előléptetett Liam Lawson foglalja el, aki tavaly két versenyen már Verstappen csapattársa volt. Az új-zélandit eközben Cunoda Juki helyettesíti, aki az előző év végén maradt ülés nélkül, miután a Red Bull menesztette. A japán versenyző Arvid Lindblad mellett kap lehetőséget.

MI VÁRHATÓ A HOLLAND NAGYDÍJON?

Három szabad hétvége után folytatódik a bajnokság: a nyári szünetet követő első állomás Zandvoort, ahol a 36. és egyben jelen állás szerint utolsó Holland Nagydíjat rendezik. A versenynaptárba hosszú kihagyás után, 2021-ben visszatérő helyszín először ad otthont sprinthétvégének, így a búcsúhétvégén debütál a sprintformátum az Északi-tenger partján.

A homokdűnék között kanyargó, keskeny és gyors vonalvezetés komoly kihívás elé állítja a mezőnyt, a tenger közelsége miatt pedig a szél és az időjárás is meghatározó tényezővé léphet elő. A 4259 méter hosszú pályát két döntött kanyar teszi még jellegzetesebbé, miközben jelentős szintkülönbségeivel a kör teljesítése már-már hullámvasútszerű élményt nyújt. Ez nemcsak megnehezíti az autó egyensúlyának megtalálását, hanem nagy terhet ró a gumikra is.

A Pirelli az előző évhez hasonlóan a C2-es, a C3-as és a C4-es abroncsot választotta ki a hollandiai hétvégére, ami a tavalyi futamon hozzájárult a kétkiállásos stratégiához, miközben valamennyi keverék szerephez jutott. Ezúttal ugyanakkor könnyen előkerülhetnek a köztes vagy teljes esőgumik is, hiszen a legfrissebb előrejelzések szerint mindhárom nap van esély a csapadék megérkezésére.

Ez már önmagában is izgalmas hétvégét ígér, hiszen a mezőny éles körülmények között még nem versenyzett az új autógenerációval vizes körülmények között, a sprintformátum pedig tovább fokozhatja a várakozásokat. A csapatok rendelkezésére ugyanis csupán egyetlen óra áll a megfelelő beállítások megtalálására, különös figyelmet fordítva az autó és az abroncsok közötti összhang megteremtésére, ráadásul nem kizárt, hogy mindezt esős időben kell megtenniük.

A Hungaroringhez hasonlóan Zandvoortban is fontos lesz az időmérő, főleg, hogy ezúttal kettőt is rendeznek a hétvégén. A nyomvonal nem bővelkedik előzési lehetőségekben, amit jól jelez, hogy a modern érában eddig csak pole pozícióból született győzelem.

Ami a történelmi múltat illeti, a helyszín visszatérése óta a McLaren és a Red Bull osztozik a sikereken. A hazai hős, Verstappen 2021 és 2023 között sorozatban háromszor nyert, míg az előző két évben Norris és Piastri iratkozott fel a zandvoorti győztesek listájára.

Ami a jelenlegi formát illeti, ugyan továbbra is a Mercedes jelenti a mércét, már a mogyoródi futamhétvégén látszott, hogy az előnye könnyen elolvadhat. A McLarennek különösen kedvezhet a nyomvonal, és érdemes lesz figyelni a Ferrarira is, amelyik az év eddigi alakulását tekintve az „ezüstnyilak” legstabilabb kihívójának számított. Persze nem szabad előre leírni a hazai közönség előtt versenyző Verstappent sem, aki mindent meg fog tenni azért, hogy zsinórban hatodszor is dobogóra álljon a helyszínen.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Andrea Kimi Antonelli 219 2. Lewis Hamilton 169 3. George Russell 160 4. Charles Leclerc 138 5. Lando Norris 128 6. Max Verstappen 109 7. Oscar Piastri 82 8. Isack Hadjar 68 9. Liam Lawson 43 10. Pierre Gasly 42 11. Arvid Lindblad 23 12. Franco Colapinto 19 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Carlos Sainz 6 16. Alexander Albon 5 17. Esteban Ocon 3 18. Nico Hülkenberg 2 19. Fernando Alonso 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 379 2. Ferrari 307 3. McLaren-Mercedes 210 4. Red Bull-Ford 177 5. Racing Bulls-Ford 66 6. Alpine-Mercedes 61 7. Haas-Ferrari 21 8. Audi 12 9. Williams-Mercedes 11 10. Aston Martin-Honda 1 11. Cadillac-Ferrari 0