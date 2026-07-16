Nemzeti Sportrádió

Az Opta szerint Spanyolország lesz a világbajnok

2026.07.16. 11:59
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vb 2026 Argentína Spanyolország
A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futball-világbajnokság megnyerésére.

A friss elemzés szerint az Európa-bajnok győzelmének valószínűsége 56.31 százalék, szemben a vb címvédőjével, amelynek csak 43.69 százalékot ad a végső sikerre.

A szerdai elődöntőben az argentinok 2–1-re verték az angolokat, míg egy nappal korábban a spanyolok 2–0-ra múlták felül a franciákat, akiket az Opta korábban a tornagyőzelemre esélyesek közül a legfőbb favoritnak tartott.

A vb-döntőt vasárnap, magyar idő szerint 21 órától játsszák New Yorkban.

 

vb 2026 Argentína Spanyolország
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