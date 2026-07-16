Nemzeti Sportrádió

A játékos, aki nagyobb valószínűséggel adja el a labdát, mint tartja meg

R. P.R. P.
2026.07.16. 13:18
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vb 2026 Kongói DK Brian Cipenga

Ezen a labdarúgó-világbajnokságon egyetlen mezőnyjátékos van, aki többször veszítette el a labdát, mint hogy megtartotta volna, vagy pontosan passzolt volna egy másik csapattárshoz (Opta). Ő Brian Cipenga. A Kongói DK középpályása több mint 50 százalékban adta el a labdát, miután hozzákerült. Igaz, hozzá kell tenni, hogy ez az összevetés csak azokat vette figyelembe, akik legalább százszor értek hozzá a labdához.

 

vb 2026 Kongói DK Brian Cipenga
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