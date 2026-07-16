A játékos, aki nagyobb valószínűséggel adja el a labdát, mint tartja meg

Ezen a labdarúgó-világbajnokságon egyetlen mezőnyjátékos van, aki többször veszítette el a labdát, mint hogy megtartotta volna, vagy pontosan passzolt volna egy másik csapattárshoz (Opta). Ő Brian Cipenga. A Kongói DK középpályása több mint 50 százalékban adta el a labdát, miután hozzákerült. Igaz, hozzá kell tenni, hogy ez az összevetés csak azokat vette figyelembe, akik legalább százszor értek hozzá a labdához.

51% - 🇨🇩 Brian Cipenga is the only outfield player to have lost possession with 50+ percent of his touches at this FIFA World Cup (min. 100 touches).



Unpredictable. #AskOpta https://t.co/vlYUPvdE10 — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2026