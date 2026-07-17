Szombati sportműsor: Franciaország–Anglia bronzmeccs a vb-n
JÚLIUS 18., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS
23.00: Franciaország–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.00: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)
11.00: Kisvárda Master Good–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovák)
14.00: Vasas FC–Soroksár SC (NB II)
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Bukovina Csernovci (ukrán)
14.00: Újpest FC–FK Radnik Bijeljina (boszniai-hercegovinai)
15.30: MTK Budapest–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Konyaspor (török)
18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)
19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd FC
SKÓCIA
Ligakupa
18.00: Aberdeen–Queen’s Park (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
17.30: Gyémánt Liga-verseny, London (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
18.00: NASCAR Truck Series, Faith Fest 250 (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Chicago Cubs–Minnestoa Twins (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: nők 53, 57, 72, 76 kg, kötöttfogás 72, 87 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
DARTS
PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)
Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol)
Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német)
Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol)
FORMULA–1
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
9.55: formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.10: formula–2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.00: PGA Tour, Corales Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
14. szakasz, Mulhouse–Le Markstein Fellering, 155.3 km (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1)
KÜZDŐSPORTOK
6.00: ONE Fight Night 45., Luke Lesseri–Mohamed Junesz Rabah (Tv: Sport1)
LÓSPORT
14.00: ügető- és galoppfutamok (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00 és 16.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
9.30: férfi negyeddöntő és női elődöntő
TENISZ
19.00: ATP-torna, Umag, döntő (Tv: Arena4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Szuper Levente
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Kinek szurkol a magyar? – új vb-rovatunk
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Bence
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: Vendégünk a stúdióban Mészöly Géza
16.00: Labdarúgó-vb-történeti kvíz – ismétlés
17.20: Nemzeti sportkrónika
18.00: Beszámolunk a Formula–1 Belga Nagydíjának időmérőjéről
19.00: Egy hét múlva kezdődik a labdarúgó NB I
20.00: Beszámolunk a strandröplabda Nemzetek Kupája mérkőzéseiről
20.30: A labdarúgó-világbajnokság bronzmeccse előtt: Franciaország útja a vb-n
21.00: A labdarúgó-világbajnokság bronzmeccse előtt: Anglia útja a vb-n
23.00: Közvetítés a Franciaország–Anglia labdarúgó-világbajnoki bronzmérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László