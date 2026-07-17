Szombati sportműsor: Franciaország–Anglia bronzmeccs a vb-n

JÚLIUS 18., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS

23.00: Franciaország–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.00: Vasas FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)

11.00: Kisvárda Master Good–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovák)

14.00: Vasas FC–Soroksár SC (NB II)

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Bukovina Csernovci (ukrán)

14.00: Újpest FC–FK Radnik Bijeljina (boszniai-hercegovinai)

15.30: MTK Budapest–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Konyaspor (török)

18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)

19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd FC

SKÓCIA

Ligakupa

18.00: Aberdeen–Queen’s Park (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

17.30: Gyémánt Liga-verseny, London (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

18.00: NASCAR Truck Series, Faith Fest 250 (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Chicago Cubs–Minnestoa Twins (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: nők 53, 57, 72, 76 kg, kötöttfogás 72, 87 kg selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

DARTS

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

20.00: 1. forduló (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol)

Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német)

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol)

FORMULA–1

Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

9.55: formula–3, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.10: formula–2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.00: PGA Tour, Corales Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

14. szakasz, Mulhouse–Le Markstein Fellering, 155.3 km (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1)

KÜZDŐSPORTOK

6.00: ONE Fight Night 45., Luke Lesseri–Mohamed Junesz Rabah (Tv: Sport1)

LÓSPORT

14.00: ügető- és galoppfutamok (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

11.00 és 16.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget

9.30: férfi negyeddöntő és női elődöntő

TENISZ

19.00: ATP-torna, Umag, döntő (Tv: Arena4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Szuper Levente

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Kinek szurkol a magyar? – új vb-rovatunk

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Bence

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: Vendégünk a stúdióban Mészöly Géza

16.00: Labdarúgó-vb-történeti kvíz – ismétlés

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Beszámolunk a Formula–1 Belga Nagydíjának időmérőjéről

19.00: Egy hét múlva kezdődik a labdarúgó NB I

20.00: Beszámolunk a strandröplabda Nemzetek Kupája mérkőzéseiről

20.30: A labdarúgó-világbajnokság bronzmeccse előtt: Franciaország útja a vb-n

21.00: A labdarúgó-világbajnokság bronzmeccse előtt: Anglia útja a vb-n

23.00: Közvetítés a Franciaország–Anglia labdarúgó-világbajnoki bronzmérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László