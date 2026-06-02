Lőrincz Tamás: Meg kell védeni az értékeinket!



– Az MBSZ elnöki tisztségét 2015 óta betöltő Németh Szilárd pénteken jelezte, lemond a pozíciójáról. Hogyan fogadta a hírt?

– Biztos vagyok abban, hogy ez nehéz döntés volt neki, a magyar birkózás jövőjéért lépte meg, azért, hogy sportágunk a továbbiakban is zavartalanul fejlődhessen. Előremutató irányba haladtunk a vezetése alatt, a birkózócsalád összefogva, ugyanazokat a célokat követve dolgozott együtt, sikeresen – mondta Lőrincz Tamás a Nemzeti Sportnak.

– Miért döntött úgy, hogy pályázik az elnöki posztra?

– Azért, hogy megvédjem azokat a rendkívül fontos értékeket, amelyek jellemzik napjainkban a magyar birkózósportot. Egy irányba húz a közösségünk, folyamatosan a fejlődésre törekszik, stabil a vezetés és a közeg. Németh Szilárd lemondásával mindez elindulhat más irányba, ezt nem szeretném, meg kell védeni mindazt, amit eddig elértünk. Idestova öt éve figyelem a szőnyeg mellől, szakmai igazgatóként és az MBSZ elnökségi tagjaként, miként működik a sportágunk, ki kell állnom a szakmai programokért, a központi felkészülésért és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiáért.

– Van bármi, amin változtatna az MBSZ eddigi működésén?

– A magyar birkózás folyamatosan fejlődött az elmúlt években, ezt nemcsak az eredmények, hanem a szakmai kezdeményezések is igazolják: például a Müller Ferdinánd edzői program, amelyben hetven edző részesül szövetségi támogatásban vagy a jövő mestere program. Említhetném a licencprogramot vagy a szakmai konferenciákat is, utóbbiakat a KIMBA módszertani központja és az MBSZ közösen szervezi – ezeket mind meg kell őriznünk. A szövetség okos gazdálkodása révén négyszázmillió forintos tartalékot gyűjtött, amely biztos hátteret nyújt a célok eléréséhez. Egy birkózóra sem mondjuk azt, hogy kész van, mindig lehet fejlődni – nincs ez másképp a rendszerekkel sem. De a legfontosabb feladat most az, hogy megőrizzük az egységet és biztosítsuk a sportágunk állami finanszírozásának jelenlegi színvonalát. Persze, az egyesületek döntik el, ki a legalkalmasabb a feladatra, a júliusi rendkívüli közgyűlésen ők határoznak arról, ki lesz az MBSZ következő elnöke.

– Eredményesség szempontjából hogyan látja jelenleg a magyar birkózósportot?

– Az elmúlt években a felnőttek és az utánpótláskorúak között is szép eredményeket értünk el, számos kimagasló egyéni teljesítményt láthattunk, megvannak azok a sportolók, akik a legjobb korban képviselhetik Magyarországot a két év múlva esedékes Los Angeles-i olimpián. Persze, vannak fejlesztendő területek, de tudom, hogy a birkózócsalád készen áll bármire, bízom a közösségünkben, amely a tudása legjavát nyújtva dolgozik a sikerekért. Viszont a stabilitásra nagy szükség van, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az eredményes munka folytatódhasson.

– Jól megfigyelhető a sportágban, hogy Ázsia az elmúlt években lehagyta Európát. Mivel járulhatunk hozzá ahhoz, hogy újra domináljon a kontinensünk?

– Egyből reagáltunk erre, utánpótlás- és felnőttszinten egyaránt nyitunk az ázsiai országok felé, közös edzőtáborokkal és versenyekkel – ez lehet a kulcsa annak, hogy tartani tudjuk az ázsiai országokkal a lépést. Természetes, megvannak a tradícióink és a saját felkészülési rendszerünk, de ahogyan eddig is tettük, a jövőben is folyamatosan monitorozni kell a nemzetközi mezőnyt és megújulni.

– Láthatóan azért van teendő.

– Persze, és a felelősség is nagy, de hiszek abban, hogy az elmúlt évek eredményeire és szakmai víziójára építve, egymást támogatva tovább fejleszthetjük a magyar birkózást!