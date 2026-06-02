A hónap utánpótlásedzője: május jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) kilencedik kiírásában kenu-, vízilabda- és birkózóedző került a jelöltek közé. Íme, május hónap kiválasztottjai!

FÜRDÖK GÁBOR, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület 52 éves kenuedzője versenyzői pályafutása alatt az 500 m-es kenunégyes tagjaként bronzérmet nyert a 2003-ban Gainesville-ben rendezett világbajnokságon. Utánpótlásedzőként először 2013 és 2014 között dolgozott jelenlegi klubjában, a Szegedi Vízisport Egyesületben, és büszke arra, hogy a csapatépítés eredményeként az akkori versenyzői közül sokan a mai napig űzik a sportágat. Ezt követően évekig a tengerentúlon tevékenykedett, a mexikói válogatott kenuszakagának vezetőedzője volt. 2021 ősze óta ismét a Tisza-parti városban foglalkozik fiatalokkal, tanítványai pedig halmozzák a sikereket. Közülük kiemelkedik a 20 éves Kiss Ágnes: az ígéret 2023-ban megállíthatatlan volt a korosztályában, hibátlanul zárta az ifjúsági világ- és Európa-bajnokságot is; mindkét eseményen három aranyérmet szerzett, ugyanebben az évben pedig az első nagy felnőttsikerét is elérte: a lengyelországi Európa Játékokon C1 500 méteren lett harmadik. Kiss 2024-ben újabb szintet lépett, a felnőttek között egyesben világkupa-aranyérmet szerzett, míg kettesben az Eb-n első és harmadik helyet is ünnepelhetett. A párizsi olimpián a sportág legfiatalabb magyar indulójaként negyedikként zárt C2 500 méteren. Azóta is remekül szerepel a nemzetközi mezőnyben, tavaly az első világbajnoki aranyérmét is megszerezte, az Eb-n két bronzérmet gyűjtött, míg a világkupákon halmozza a medáliákat, csak 2025-ben öt aranyat és egy ezüstöt gyűjtött. Fürdök tanítványa Molnár Csepke is, aki többszörös ifjúsági világbajnok.

A kenusok idei nemzetközi versenyévada a szokásoknak megfelelően a világkupákkal indult: májusban előbb Szegeden, majd Brandenburgban rendeztek vk-versenyt. Kiss Ágnes az első, hazai állomáson visszafogottabban szerepelt, „csak” egy ezüst- (C4 500) és egy bronzérmet (C2 500) szerzett, egy héttel később, Németországban viszont már

a magyar válogatott legeredményesebb versenyzője lett, két számban (C1 500, C2) is nyert 500-on, ugyanezen a távon négyesben második lett.

Fürdök Gábor két kenus tanítványával, Nagy Biankával (balról) és Kiss Ágnessel Forrás: Szegedi Vízisport Egyesület

Fürdök Gábor:

„Az utánpótlástrénereknek a mai világban rendkívül összetett a feladatuk, egyszerre kell pedagógusnak, edzőnek, sportvezetőnek, pszichológusnak, adminisztrátornak lenniük, és – főleg, ha valaki lányokkal foglalkozik, mint én – gyakran lelki társnak is. Érezni kell a csapat és azon belül az egyének ritmusát.

A fiatalok életében rengeteg a hullámvölgy, amit egy edzőnek át kell hidalnia.

Nehéz, komplex sportág a miénk, rengeteg edzésmunka szükséges ahhoz, hogy valaki odakerüljön a legjobbak közé, és még ott is kiemelkedő eredményeket érjen el. Hónapról hónapra, de inkább napról napra kell motiválnunk a versenyzőket.”

A Szegedi Vízisport Egyesület olimpikon, felnőtt világ- és Európa-bajnok, világkupa-győztes versenyzője, az U23-as korosztályba tartozó, 2005-ös születésű Kiss Ágnes így beszélt mesteréről:

„A közös munka kezdete óta nagyon pozitívak a benyomásaim róla. Az edzéseken rendkívül figyelmes, mindig észreveszi, ha probléma van, és arra koncentrál, hogy mi az, amiben jobbá tudnánk válni. Talán abban fejlődtem a legtöbbet az irányítása alatt, hogy a korábbiaknál is precízebben tudom elvégezni az edzésmunkát. Azt gondolom, a sikerek elérése mindig kétszereplős, a versenyzőn és az edzőn is múlik, márpedig Gábor maximálisan megadja a támogatást, nagyon sokat segít nekünk mindenben.”

LÉTAY KRISZTIÁN, a BVSC-Zugló serdülő fiú vízilabdacsapatának 43 esztendős vezetőedzője, a felnőttegyüttes másodedzője vízilabdázóként az Újpestben nevelkedett, a korosztályos évei alatt ifjúsági Európa-bajnoki címet, junior-vb- és Eb-ezüstérmet szerzett. Később a felnőttválogatottban is kerettag lett, többek között játszott az FTC-ben, a spanyol Sabadellben, a Vasassal pedig a 2009/10-es évadban magyar bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett. A BVSC-be a 2012-ben igazolt, és a zuglói klubot erősítette 2020-as visszavonulásáig. Több mint 450 magyar élvonalbeli mérkőzéssel

büszkélkedhet. A tréneri pályára tudatosan készült, a sportolói karrierje végén a játékot már edzői szemmel igyekezett követni. 2019-ben a BVSC serdülőcsapatának edzője lett, ezzel a korosztállyal később az ifjúsági bajnokságban bronz-, majd ezüstérmet nyert. 2023-ban a 2009-es születésű játékosokra épülő gyermekcsapatot vette át, és már abban az idényben bajnoki ezüstéremig vezette. Létay irányításával a BVSC a legrangosabb hazai utánpótlástornán, a Komjádi-kupában 2025-ben ezüst-, az idén pedig aranyérmes lett. A zuglóiak 2007 után végeztek az élen újra ebben a sorozatban.

Májusban a BVSC-Zugló Létay Krisztián által irányított serdülő fiú vízilabdacsapata a Szőnyi úti uszodában rendezett bajnoki nyolcas döntőben a Szentes 19–11-es és az UVSE 16–15-ös legyőzésével jutott a fináléba. Majd az aranyért zajló, fordulatos és kiélezett mérkőzésén a KSI-t győzte le 13–12-re. A bajnoki címet jelentő gólt a csapatkapitány Kormány Olivér fél perccel a meccs vége előtt szerezte.

Ebben a korosztályban a BVSC legutóbb 2011-ben ünnepelhetett aranyérmet.

Létay Krisztián és a BVSC-Zugló serdülő pólósai a bajnoki trófeával Forrás: Kovács Anikó/MVLSZ

Létay Krisztián:

„Az utánpótlásképzésben a rendszert tartom a legfontosabbnak.

Lényeges, hogy ugyanazt az elvet képviseljük az egész fejlődési úton, ne ragadjunk le a részletekben.

Lehet, hogy lesz olyan játékos, akinek ez a mostani serdülőbajnoki cím marad a pályafutásának csúcspontja, de az a célunk, hogy minél több vízilabdázót építsünk fel a felnőttkorosztályig. Mivel másodedző vagyok a felnőttcsapatnál, látom, hogy mikor jöhet számításba egy fiatal és milyen mentális, fizikális, technikai felkészültségre van szükség ahhoz, hogy valaki élni is tudjon a lehetőséggel. Úgy kívánunk dolgozni az utánpótlásban, hogy a téglák egymásra épüljenek, és kiteljesedjen a fejlődési ív.”

Edzőjéről így vélekedik a BVSC-Zugló serdülőbajnok gárdájának csapatkapitánya, Kormány Olivér:

„Harmadik éve dolgozom együtt Létay Krisztiánnal, és sokat elárul róla, hogy már a második bajnoki döntőmet játszhattam az irányítása alatt. Fantasztikus, felkészült, végtelenül elhivatott és alázatos edzőnek tartom. A nyolcas döntő előtt egyesével is elbeszélgetett a játékosokkal, a lelkesedését nagyon jól képes átadni a tanítványainak. A fanatizmusát mutatja, hogy például nekem hajnali kettőkor is küldött meccsjeleneteket az építő tanácsaival. Nemcsak vízilabdázóként, hanem emberként is példaképként áll előttünk.”

SLEISZ GABRIELLA, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakági edzője, az U17-es leányválogatott szövetségi edzője mielőtt belefogott az edzősködésbe, maga is kiváló versenyző, Európa-bajnoki ötödik helyezett és többszörös magyar bajnok volt. Hat évvel ezelőtt, 2020-ban hagyott fel az aktív versenyzéssel, majd a visszavonulását követően az akkor induló csepeli központi műhelyben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián kezdett el edzőként

tevékenykedni a női szakágat irányító szakmai stáb tagjaként. Kis idő múltán az U15-ös leányválogatott szövetségi edzőjének is kinevezték, míg jelenleg az U17-eseknél tölti be ugyanezt a posztot. Versenyzői az elmúlt években jó néhány érmet nyertek a korosztályos világversenyeken. Legeredményesebb tanítványai közé tartozik a háromszoros korosztályos Európa-bajnok és U17-es vb-bronzérmes Zsitovoz Mária, az U17-es Eb-ezüstérmes Bárány-Almási Bianka, az U17-es vb-harmadik Báger Barbara, az U17-es Eb-harmadik Bereczki Réka, valamint az U15-ös Európa-bajnok, U17-es Eb-ezüstérmes Balázs Éda. Többedmagával foglalkozott még az utánpótlásban szinte minden címet elhódító Elekes Enikővel, illetve az U23-as és U20-as Európa-bajnok Terék Gerdával is. Az edzőkollégáival közösen jelenleg nagyjából harminc

utánpótláskorú leányversenyzővel foglalkozik a Kozma-akadémián. A tréneri feladatai mellett magasan jegyzett nemzetközi bíró is, a 2024-es, párizsi olimpián is részt vett ilyen minőségében – ráadásul első magyar női bíróként szerepelt ötkarikás játékokon.

Május közepén a bulgáriai Szamokov adott otthont az U17-es birkózók Európa-bajnokságának, amelyen a magyar küldöttség öt éremmel zárt, és a dobogós helyekből hármat is a lányok szereztek. A 35 esztendős Sleisz Gabriella akadémista

tanítványai közül Zsitovoz Mária arany-, Bárány-Almási Bianka ezüstérmet nyert.

A 17 éves Zsitovozon – aki az 53 kilós súlycsoportban a tavalyi győzelmét követően címvédőként érkezett az Eb-re – nem igazán találtak fogást az ellenfelei: a négy meccsét összesítésben 35–0-s pontaránnyal abszolválta, két-két tus- és technikai tusgyőzelmet aratva. Az ESMTK-KIMBA ígérete ezzel már a harmadik Európa-bajnoki címének örülhetett (két U17-es, egy U15-ös arannyal büszkélkedhet). Szintén a döntőig jutott a 16 éves Bárány-Almási Bianka (Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA), aki a 73 kilós kategóriában remekelt; három sikere után a fináléban nem sikerült győznie, így neki ezüstérmet akasztottak a nyakába. A két érmes mellett a 65 kilósok között szereplő Veres Szonja (Budapesti Honvéd-KIMBA) ötödik lett.

Sleisz Gabriella (a kép jobb szélén) tanítványai egy-egy aranyat és ezüstöt nyertek a szamokovi U17-es birkózó Eb-n Forrás: MBSZ

Sleisz Gabriella:

„Csakis a becsületesen és következetesen elvégzett, kemény munkában hiszek, ugyanis a sportban, különösen a birkózásban nincs könnyebb és rövidebb út a sikerekig. Minden egyes nap alázatosan kell dolgozni, és muszáj a maximumra törekedni, különben hiába várjuk az eredményeket. Mert, amikor eljön a verseny pillanata, minden kiderül, nem lehet megjátszani a felkészültséget,

a szőnyegen egyszerűen mindig megmutatkozik, hogy valójában ki mennyit áldozott a sikerért.

A fejlődés nem nagy ugrásokból, hanem apró lépésekből áll. A célom az, hogy a sportolóim lépésről lépésre haladva, minél közelebb kerüljenek a kitűzött céljaik eléréséhez.”

A háromszoros korosztályos Európa-bajnok Zsitovoz Mária így nyilatkozott edzőjéről:

„Régóta ismerjük egymást, még csak hat éves voltam, amikor először találkoztunk. Akkor kezdtem megismerkedni a birkózással az ESMTK-ban, amikor ő éppen a klub válogatott versenyzője volt. Ami a közös munkát illeti: öt éve már, hogy együtt dolgozom Gabival a KIMBA-n, és sokat köszönhetek neki. Mindig ott van mellettem, a nehéz pillanatokban is lelket önt belém és támogat. Akkor is feltölt a pozitív energiával, és kirángat a gödörből, amikor már nem hiszek magamban. Tényleg a maximumot próbálja kihozni minden egyes versenyzőjéből. Mindegy, hogy kiről van szó, ő mindenkivel ugyanazzal az odaadással és figyelemmel foglalkozik.”

(Kiemelt képünkön balról: Fürdök Gábor, Létay Krisztián és Sleisz Gabriella)