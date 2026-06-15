Nemzeti Sportrádió

Vozinha: Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 20:49
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország

A Zöld-foki-szigetek kapusa, a negyvenéves Vozinha így értékelt a meccs után: „Nagyszerű mérkőzés volt. Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért. Nagyon büszkék vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Azért jöttünk a világbajnokságra, hogy megmérettessünk magunkat. Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, és mindent beleadjuk.”

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
Legfrissebb hírek

Félidőben 1–0-ra vezet Egyiptom

Foci vb 2026
16 perce

Mikel Oyarzabal fél óráig labdába sem ért – érdekességek, statisztikák a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről

Foci vb 2026
26 perce

Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n

Foci vb 2026
35 perce

„Szólt a zene, mindenki táncolt és képeket készített…”

Foci vb 2026
40 perce

„Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – Unai Simón a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után

Foci vb 2026
52 perce

Unai Simón: Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött a Belgium–Egyiptom mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája

Mikel Oyarzabal: Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik