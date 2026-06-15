Vozinha: Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért

A Zöld-foki-szigetek kapusa, a negyvenéves Vozinha így értékelt a meccs után: „Nagyszerű mérkőzés volt. Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért. Nagyon büszkék vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Azért jöttünk a világbajnokságra, hogy megmérettessünk magunkat. Tudom, hogy vannak, akik szerint kicsi és gyenge csapat vagyunk, de azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, és mindent beleadjuk.”