Nemzeti Sportrádió

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Kezdődik a foci-vb! Mexikó–Dél-Afrika 2–0

Videón a nyitóünnepség (első része)

R. D. P.R. D. P.
2026.06.11. 20:53
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