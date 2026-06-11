Nemzeti Sportrádió

Vége, maradt a 2–0

R. P.R. P.
2026.06.11. 23:09
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Mexikó Dél-Afrika

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság első mérkőzése tehát Mexikó 2–0-s győzelmével ért véget Dél-Afrika ellen.

Van még hátra 103 meccs!

Foci vb 2026
1 órája

Nyolcvanezer szurkoló, három kiállítás és sima mexikói győzelem a világbajnokság nyitó meccsén

HELYSZÍNI TUDÓSÍTÁS. Hazai pályán nyitották meg a tornát a mexikóiak, akik már az első félidőben vezettek majd kettős emberelőnyben a legnagyobb sztár, Jiménez is beköszönt, hogy aztán egy újabb kiállítás zárja le a meccset.

 

 

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