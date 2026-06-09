Nemzeti Sportrádió

Védőmaszkban játszik a Tottenham angol védője a világbajnokságon

2026.06.09. 10:05
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Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 világbajnokság 2026 angol válogatott Djed Spence
Djed Spence, az angol labdarúgó-válogatott védője állkapocscsont törése miatt védőmaszkban lép pályára az észak-amerikai rendezésű, csütörtökön kezdődő világbajnokságon.

A Tottenham Hotspur 25 éves szélső védője május közepén, a Chelsea elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, amikor ütközött Liam Delappel, és egy héttel később, a Premier League utolsó fordulójában már maszkban játszott.

Spence hétfőn az újságíróknak szűkszavúan erről úgy nyilatkozott: „kicsit kényelmetlen, de ez van”. Hozzátette: három hónap a teljes gyógyulási idő.

Az ötszörös válogatott Spence tavaly szeptemberben mutatkozott be a válogatottban, amelyben nem számít stabil kezdőjátékosnak.

AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–Horvátország
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–Panama
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–Ghána
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–Horvátország
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–Anglia
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–Ghána
L-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 vb 2026 világbajnokság 2026 angol válogatott Djed Spence
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