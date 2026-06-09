Védőmaszkban játszik a Tottenham angol védője a világbajnokságon

A Tottenham Hotspur 25 éves szélső védője május közepén, a Chelsea elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, amikor ütközött Liam Delappel, és egy héttel később, a Premier League utolsó fordulójában már maszkban játszott.
Spence hétfőn az újságíróknak szűkszavúan erről úgy nyilatkozott: „kicsit kényelmetlen, de ez van”. Hozzátette: három hónap a teljes gyógyulási idő.
Az ötszörös válogatott Spence tavaly szeptemberben mutatkozott be a válogatottban, amelyben nem számít stabil kezdőjátékosnak.
AZ ANGOL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 13 Dean Henderson (Crystal Palace), 1 Jordan Pickford (Everton), 23 James Trafford (Manchester City)
Védők: 15 Dan Burn (Newcastle United), 6 Marc Guéhi (Manchester City), 24 Reece James (Chelsea FC), 2 Ezri Konsa (Aston Villa), 12 Tino Livramento (Newcastle United), 3 Nico O'Reilly (Manchester City), 26 Jarell Quansah (Bayer Leverkusen – Németország), 25 Djed Spence (Tottenham Hotspur), 5 John Stones (Manchester City)
Középpályások: 8 Elliot Anderson (Nottingham Forest), 10 Jude Bellingham (Real Madrid – Spanyolország), 21 Eberechi Eze (Arsenal), 14 Jordan Henderson (Brentford), 16 Kobbie Mainoo (Manchester United), 4 Declan Rice (Arsenal), 17 Morgan Rogers (Aston Villa)
Támadók: 18 Anthony Gordon (Newcastle United), 9 Harry Kane (Bayern München – Németország), 20 Noni Madueke (Arsenal), 11 Marcus Rashford (FC Barcelona – Spanyolország), 7 Bukayo Saka (Arsenal), 22 Ivan Toney (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 19 Ollie Watkins (Aston Villa)
Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel (német)
|Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Anglia–Horvátország
|Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Ghána–Panama
|Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Anglia–Ghána
|Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Panama–Horvátország
|Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Panama–Anglia
|Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Horvátország–Ghána