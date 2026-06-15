Ayari és Isak gólja után Tunézia szépített
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
SVÉDORSZÁG–TUNÉZIA 2–1 (2–1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Monterrey, Estadio BBVA. Vezeti: Yael Falcón Pérez (argentin)
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Nygren – Gyökeres, Isak. Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)
A kispadon: V. Johansson, Zettersröm (kapusok), Ekdal, H. Johansson. Smith, Starfelt, Stroud, Svensson, Bergvall, Sema, Svanberg, Zeneli, Ali, Elanga, Nilsson.
TUNÉZIA: Samah – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Kedira, Szkiri – Ben Szliman, Medzsbri, Ben Hamida – Szad. Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)
A kispadon: Dahmen, Ben Hasszin (kapusok), Arusz, Bronn, Neffati, Sihaui, Ben Uanesz, Ajari, Garbi, Mahmud, Tunekti, Asuri, Ellumi, Maszturi, Sauat.
Gólszerző: Ayari (7.), Isak (30.), ill Rekik (43.)
A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), 23 Kristoffer Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)
Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)
Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)
Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)
Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)
A TUNÉZIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Ajmen Dahmen (Szfakszien), 22 Szabri Ben Hasszin (ES Szahel), 1 Abdelmuhib Samah (Club Africain)
Védők: 2 Ali Abdi (Nice – Franciaország), 5 Adem Arusz (Kasimpasa – Törökország), 6 Dylan Bronn (Servette – Svájc), 21 Amin Ben Hamida (Espérance), 23 Mutaz Neffati (Norrköping – Svédország), 4 Omar Rekik (Maribor – Szlovénia), 24 Raed Sihaui (Monasztir), 3 Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország), 12 Mortada Ben Uanesz (Kasimpasa – Törökország), 20 Yan Valery (Young Boys – Svájc)
Középpályások: 14 Kalil Ajari (Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Iszmael Garbi (Augsburg – Németország), 13 Rani Kedira (Union Berlin – Németország), 15 Hadzs Mahmud (Lugano – Svájc), 10 Hannibal Medzsbri (Burnley – Anglia), 17 Eljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt – Németország), 25 Anisz Ben Szliman (Norwich City – Anglia), 26 Szebasztian Tunekti (Celtic – Skócia)
Támadók: 7 Eljesz Asuri (FC Köbenhavn – Dánia), 18 Rajan Ellumi (Vancouver Whitecaps – Egyesült Államok), 9 Hazem Maszturi (Dinamo Mahacskala – Oroszország), 19 Firasz Sauat (Club Africain), 8 Eliasz Szad (Hannover – Németország)
Szövetségi kapitány: Sabri Lamouchi (francia)