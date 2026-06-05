Vb 2026: nagy sportmárkák árnyékában a kisebb gyártók a megemelt létszám nyertesei

Mind közül az Adidas bír a legnagyobb kontingenssel, az általuk támogatott 14 válogatott között van a vb-címvédő Argentína, valamint olyan, nagy kereskedelmi potenciállal bíró együttesek, mint a fő esélyesnek számító spanyolok, a németek, továbbá az egyik társrendező, Mexikó. Kirakatcsapataik közül Olaszország viszont nem lesz ott a 32-ről megemelt létszámú vb-mezőnyben – sorozatban harmadszor –, illetve a világeseményeket tekintve a mostani tornával ér véget a német válogatott, valamint az Adi Dassler által alapított német cég 75 éves partnersége, amely során az együttes négy vb-aranyérmet (1954, 1974, 1990, 2014) szerzett.

A németek jövőre már Nike-ban lépnek pályára, az amerikai sportszergyártónak most 12 csapata lesz ott a vb-n. A kereskedelmi számháborúban így darabra alulmaradtak ugyan, de a névértéket tekintve egyáltalán nincs okuk szégyenkezésre. A portfóliójukban megtalálható további két rendező, az amerikai és a kanadai válogatott, valamint olyan sportági nagyhatalmak, mint Brazília, Franciaország, Anglia, Hollandia és Horvátország.

A megemelt létszám legnagyobb nyerteseként a Puma közel megduplázta jelenlétét a négy évvel ezelőtti tornához képest: 2022-ben, Katarban hat, ezúttal viszont 11 válogatottat öltöztet a szintén német márka, ezek ráadásul négy kontinensről érkeznek. De nyertesnek érezheti magát a további tíz, kevésbé ismert sportmárka (7Saber, Majid, Kelme, Marathon, Kappa, Tempo, Reebok, Saeta, Jako, Umbro), amelyek termékeit a további 11 nemzeti csapat viseli majd, köztük a legtöbb vb-újonc.

A nagy márkák esetében a válogatottak mellett különösen fontos a labdarúgók egyéni szponzorációja is, az Adidas „csapatában” ott van a hatodik világbajnokságára készülő Lionel Messi, valamint Lamine Yamal, Pedri, Jamal Musiala, Florian Wirtz és Jude Bellingham. Utóbbi esetében érdekesség, hogy a német cég vb-kampányának szerves részeként angol csapatával Nike-ban lép majd pályára. Az amerikai sportszermárka is veretes névsort tud magáénak, benne Kylian Mbappéval, Vinicius Júniorral, Erling Haalanddal, és mindenekelőtt a szintén hatodik vb-részvételére készülő Cristiano Ronaldóval.

A nagy világeseményeken való jó szereplés a következő évre, de inkább évekre vonatkozóan meghatározó gazdasági növekedést eredményezhet egy futballista vagy akár egy szövetség életében is. A spanyolok a 2024-es Európa-bajnokságon aratott győzelmüket követő két évben hatvan százalékkal növelték támogatóik és kereskedelmi partnereik számát, így immár 41 márkát tudnak maguk mellett.