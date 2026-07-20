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A Bleacher Report animáción mutatta meg, milyen volt az idei világbajnokság – videó
B. A. P.
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2026.07.20. 17:17
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Címkék
foci vb 2026
labdarúgó-világbajnokság
animáció
foci vb 2026
labdarúgó-világbajnokság
animáció
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