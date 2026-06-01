NB III: már nem Simon Antal az Eger vezetőedzője – hivatalos

Megkezdődtek a tárgyalások a 2026–2027-es keret kialakításáról, amivel párhuzamosan egy korszak is lezárult az NB III Északkeleti csoportjában szereplő egrieknél. A klub ugyanis hivatalos közleményben jelentette be, hogy a bajnokság végeztével a klub nem hosszabbítja meg Simon Antal vezetőedző nyáron lejáró szerződését – számolt be róla a Heol.hu.

A Heves Vármegyei Hírportál emlékeztetett, hogy Simon Antal és az egri futball kapcsolata évtizedes múltra tekint vissza: játékosként hét idényen át (1983–1990) erősítette az Eger SE-t az élvonalban is, edzőként pedig 2012-ben NB I-be vezette az Egri FC-t. A tréner – két részletben – összesen 107 bajnoki mérkőzésen irányította az Eger SE első csapatát. Az elmúlt két idény mérlege a középmezőny stabilitását hozta: az első évében 8., a nemrég befejeződő idényben pedig a 10. helyre vezette a csapatot.

A klub hamarosan beszámol az új vezetőedző személyéről, a szakmai stáb összetételéről és a játékoskeretet érintő változásokról is.