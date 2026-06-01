Nemzeti Sportrádió

NB III: már nem Simon Antal az Eger vezetőedzője – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.01. 08:39
null
Simon Antal távozik Egerből (Fotó: Eger SE)
Címkék
Simon Antal Eger SE NB III
A labdarúgó NB III-ban szereplő Eger SE hivatalosan is bejelentette, hogy a csapat vezetőedzője, Simon Antal elhagyja az együttest.

Megkezdődtek a tárgyalások a 2026–2027-es keret kialakításáról, amivel párhuzamosan egy korszak is lezárult az NB III Északkeleti csoportjában szereplő egrieknél. A klub ugyanis hivatalos közleményben jelentette be, hogy a bajnokság végeztével a klub nem hosszabbítja meg Simon Antal vezetőedző nyáron lejáró szerződését – számolt be róla a Heol.hu.

A Heves Vármegyei Hírportál emlékeztetett, hogy Simon Antal és az egri futball kapcsolata évtizedes múltra tekint vissza: játékosként hét idényen át (1983–1990) erősítette az Eger SE-t az élvonalban is, edzőként pedig 2012-ben NB I-be vezette az Egri FC-t. A tréner – két részletben – összesen 107 bajnoki mérkőzésen irányította az Eger SE első csapatát. Az elmúlt két idény mérlege a középmezőny stabilitását hozta: az első évében 8., a nemrég befejeződő idényben pedig a 10. helyre vezette a csapatot.

A klub hamarosan beszámol az új vezetőedző személyéről, a szakmai stáb összetételéről és a játékoskeretet érintő változásokról is.

 

Simon Antal Eger SE NB III
Legfrissebb hírek

A visszavágóra maradt a döntés: értékes döntetlent ért el a Cigánd Nagykanizsán az osztályozó első meccsén

Labdarúgó NB II
14 órája

A gyirmóti fejes gólokra fejes gólokkal feleltek a monoriak az osztályozó első mérkőzésén

Labdarúgó NB II
14 órája

Kalmár Zsolt: Vissza akarom adni a Gyirmótnak mindazt, amit kaptam tőle

Labdarúgó NB II
Tegnap, 7:25

Új edzővel vág neki a Dorog az „Út az NB II-be” programnak

Labdarúgó NB II
2026.05.29. 18:10

NB II: megvannak az osztályozó párosításai

Labdarúgó NB II
2026.05.26. 11:43

NB III: győri vereséggel zárta az idényt a Sopron

Labdarúgó NB II
2026.05.22. 18:15

Öt éven belül visszajutna az NB I-be a Haladás

Labdarúgó NB II
2026.05.21. 21:20

NB III: a Monor a Délkeleti csoport bajnoka

Labdarúgó NB II
2026.05.17. 20:18
Ezek is érdekelhetik