NS-infó: a fiatal és a magyar ajánlásról tárgyalt az MLSZ – Gómez és Corbu már nem számítanak hazai játékosnak

A Nemzeti Sport információi szerint a múlt héten pénteken találkoztak az MLSZ, illetve a klubok a képviselői az NB I-es bizottsági ülésen. A találkozó fő témáját a 2026–2027-es idényre érvényes ösztönzési alapelvek jelentették a hazai és a fiatal játékosokra vonatkozóan. Tehát, hogy milyen alapelvek mentén támogatja a szövetség plusz díjazással a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését.

Az első fontos alapelv, ami változást jelent az előző évhez képest, hogy hazai játékosnak az új idényben az számít majd, aki adott mérkőzés időpontjában az érvényes FIFA-szabályozás szerint játszhat a felnőtt magyar válogatottban. Ezzel azok a játékosok – mint például a Ferencvárosból a magyar-román Marius Corbu vagy a tavasszal honosított argentin Mariano Gómez, de említhetjük az ETO-ból Miljan Krpicset is – kiesnek a hazai játékos hatálya alól, akiknek ugyan van magyar állampolgársága, de a FIFA-szabályok miatt a válogatottnál nem vehetők figyelembe. (Hasonló, a hazai játékosok szerepeltetését célzó szabályozás van érvényben a román bajnokságban is, melyben szintén csak a válogatottban bevethető labdarúgók számítanak hazai játékosnak.)

Ehhez kapcsolódik, hogy az ösztönzés hatálya alá eső fiatal játékosnak az számít, aki számításba vehető a válogatottban és U21-es korú a 2026–2027-es idényben, tehát 2006. január 1-jén vagy az után született. Tehát a Magyarországon nevelkedő, de a válogatottban számításba nem vehető fiatalok nem esnek az ösztönzés hatálya alá.

A jogosultság feltétele a hazai játékosok esetében, hogy a 33 forduló alatt átlagosan minden mérkőzésen 450 percet pályán legyenek a hazai játékosok, a fiatalok esetében pedig a fő elv, hogy átlagosan legalább 90 percet pályán legyen U21-es játékos. Tehát nem kell minden egyes meccsen megfelelni a fiatal és magyar ajánlásnak, hanem az idény végére kell meglennie az előírt átlagnak a plusz díjazáshoz. Ugyanakkor az előírásban az is szerepel, hogy az ösztönzési összeg megszerzéséhez a hazai futballisták játékperceinek a száma nem lehet alacsonyabb 360 pernél, és egy meccsen 540 percnél több sem számolható el. A fiatal percek száma pedig nem lehet alacsonyabb mint 45 perc és nem vehető figyelembe 180 percnél több. Ezekkel a megkötésekkel kizárható, hogy csak a bajnokság bizonyos szakaszában teljesítse egy csapat az ösztönzés feltételeit (mint ahogy erre a 2025–2026-os idényben volt példa).

A következő idény büdzséjét meghatározó televíziós szerződésről és az előző idényekben a Szerencsejáték Zrt.-től érkező támogatásokról a múlt héten érdemeben még nem tárgyalt az NB I-es bizottság.

Az új idényben az első bajnoki fordulót hat nappal a nyári világbajnokság döntője után, vagyis 2026. július 25-én szombaton rendezik hivatalosan – a később elkészülő sorsolás során lehet, hogy végül egy nappal hamarabb, már pénteken kezdődik az új NB I-es idény, ahogy a másodosztály küzdelmeit is e két dátum között rendezik meg. Az utolsó, 33. fordulóra a 2027. május 22-i hétvégén kerül sor, a 2004 után visszavezetett osztályozót az NB I 11. helyezettje és az NB II 2. helyezettje egy héttel később, május 29-én vívja.