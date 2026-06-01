Lőrincz Tamás indul a Magyar Birkózók Szövetsége elnöki posztjáért

2026.06.01. 09:21
Lőrincz Tamás elindul az MBSZ elnöki posztjáért (Fotó: Czinege Melinda)
Lőrincz Tamás, a tokiói olimpia 77 kilogrammos kötöttfogású bajnoka elindul a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöki posztjáért.

A világ- és négyszeres Európa-bajnok sportoló hétfőn reggel a közösségi oldalán jelentette be döntését, az után, hogy a szövetséget 2015 óta vezető Németh Szilárd pénteken lemondott posztjáról.

„Az elmúlt években a sportágunk elindult egy olyan úton, amelynek alapját az összefogás, a közös munka és az egymás iránti tisztelet adta. Ezek olyan értékek, amelyek mellett ki kell állni. Ezért úgy döntöttem, hogy elindulok a Magyar Birkózók Szövetsége elnöki posztjáért” – mondta videóüzenetben Lőrincz, aki visszavonulása óta a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) szakmai igazgatója. – „Most egy új feladat előtt állunk. Nagy a felelősség, de hiszem, hogy az elmúlt évek eredményeire építve, egymást támogatva tudjuk továbbvinni a magyar birkózás sikereit.”

Németh Szilárd 2015. január 31-től vezette az MBSZ-t, melynek élére azóta még kétszer választották meg, mostani mandátuma pedig 2029-ig szólt. Lemondása után az elnöki teendőket június 30-ig látja el, s – amint azt az MBSZ pénteken közölte – „utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd”. 

Regnálása alatt 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, köztük egy olimpiai, 13 világ- és 61 Európa-bajnoki címmel.

