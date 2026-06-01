Gyász: elhunyt a Haladás és az MTK korábbi élvonalbeli labdarúgója

2026.06.01. 08:52
Sebestyén Péter 1952–2026 (Fotó: Facebook, MTK Budapest)
Életének 74. évében, vasárnap elhunyt Sebestyén Péter, aki élvonalbeli labdarúgó-pályafutása során a Haladásban és az MTK-ban szerepelt.

Sebestyén Péter haláláról mindkét egykori élvonalbeli klubja, a Haladás és az MTK is beszámolt.

Az 1952. augusztus 25-én, Perenyén született középpályás 1973-ban mutatkozott be a Haladás színeiben az NB I-ben, a szombathelyiek hazai pályán kikaptak a Csepeltől 2–1-re.

Sebestyén egy körmendi kölcsönjátékot leszámítva 1979-ig erősítette a Haladást, majd az MTK-hoz került, ahonnan 1981-ben Keszthelyre távozott, de pályafutása végén Ausztriában is futballozott alacsonyabb osztályban. Hosszú éveken át volt a Haladás Öregfiúk Egyesület elnöke.

Az életének 74. évében, vasárnap elhunyt labdarúgó összesen 120 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt.

 

 

