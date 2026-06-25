Vb 2026: Ecuador–Németország 1–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–NÉMETORSZÁG 1–1 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion, 22.00 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Tori Penso (egyesült államokbeli)
ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié – Franco, Caicedo – Yeboah, Vite, Angulo – E. Valencia. Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
A kispadon: M. Ramírez, Valle (kapusok), Torres, Estupinán, Preciado, Medina, Porozo, Alcívar, Castillo, Minda, Páez, A. Valencia, Arévalo, J. Caicedo, K. Rodríguez
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
A kispadon: Baumann, Nübel (kapusok), Anton, Thiaw, Amiri, Goretzka, Gross, Leweling, Ouédraogo, Stiller, Woltemade, Beier, Undav
Gólszerző: Angulo (9.), ill. L. Sané (2.)
AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)
Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)
Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)
Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)
A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)
Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann