Vb 2026: Brazília–Marokkó 1–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
BRAZÍLIA–MAROKKÓ 1–1 – élőben az NSO-n!
New York/New Jersey. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)
BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr. – Igor Thiago. Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
A kispadon: Ederson, Weverton (kapusok), Bremer, Matheus Cunha, Danilo Luiz, Danilo Santos, Éderson, Endrick, Fabinho, Leo Pereira, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Rayan
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui – Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Diaz, Unahi, El-Hanusz – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
A kispadon: Mohamedi, Tagnauti (kapusok), Amrabat, Belammari, El-Murabet, El-Uahdi, Halhal, Rahimi, Szadan, Szalah-Eddin, Szbai, Talbi, Jasszin
Gólszerzők: Vinícius Jr. (32.), ill. Szaibari (21.)
MAROKKÓ VEZETŐ GÓLJA
VINÍCIUS JR. EGYENLÍTÉSE
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország),
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyonnais – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)
A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)
Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)
Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi