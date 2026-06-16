Vb 2026: a szellem nem tér vissza, a franciáknak le kell győzniük Szenegált

Akárcsak huszonnégy éve, az idén is Szenegál ellen kezdik világbajnoki szereplésüket a franciák – reményeik szerint nagyobb sikerrel: 2002-ben címvédőként utaztak a japán–dél-koreai közös rendezésű tornára, s a nyitányon 1–0-s vereséget szenvedtek az afrikaiaktól. Zinédine Zidane és Robert Pires sérülése, a túlzott önbizalom, a sztárallűrök és a Szenegál elleni sokk aztán odáig vezetett, hogy egyetlen szerzett ponttal a csoport utolsó helyén végeztek. Akkor sokan a világ legerősebb válogatottjának tartották a franciát, ám teljesen összeomlott a világbajnokságon. Nehéz elképzelni, hogy ez ismét megtörténik Kylian Mbappéval és társaival…

„Semmiféle párhuzamot nem kell vonni a két mérkőzés között, a mostani játékosok még kisgyerekek voltak vagy meg sem születtek a 2002-es vb idején – mondta az Eurosportnak a 116-szoros válogatott Marcel Desailly, aki 24 éve a „kékek” csapatkapitánya volt Szenegál ellen. – Ez a szellem nem tér vissza kísérteni a válogatottat. Hogy milyen tanácsot adnék a mostaniaknak? Semmilyet. Nincs tanácsom. Csak győzni kell. Mindamellett nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen a szenegáli kerettagok többsége európai klubcsapatban játszik, márpedig ez megmutatkozik a csapat teljesítményén, s nyilván nyerni akarnak. Egy biztos: gombóc lesz a torkomban a keddi mérkőzés közben…”

A meglepetés elkerülése érdekében a franciáknak szükségük lesz Kylian Mbappé kiemelkedő játékára (is). A Real Madrid csatárának emlékezetes meccse lehet, hiszen ha gólt szerez, utoléri a vonatkozó francia örökranglistát 57 találattal vezető Olivier Giroud-t, duplázás esetén pedig leszorítja az első helyről. Habár sok kritikát kapott az elmúlt idényben, többek között a Real Madrid szurkolói is kikezdték, Franciaországban továbbra is bíznak benne, és hiszik, hogy 2018 után ismét vb-aranyig vezeti a nemzeti csapatot. A Le Parisiennek hosszabb interjút adott, amelyben nem a góljai voltak fókuszban, hanem az, milyen nehéz együtt élni a hírnévvel, hogyan élte meg a párizsi szakítást, mennyire viselte meg a 2024-es Eb, valamint a védőmunkája is szóba került…

„Mindig jelentős elvárásaim vannak magammal szemben, és tudom, hogy védekezésben sokat kell fejlődnöm – mondta a 27 éves támadó. – Tudom, hogy ez fontos a válogatottnak és a klubcsapatomnak is. Már a világbajnokságon meg akarom mutatni, hogy ebben is előreléptem.”

Marcel Desailly (8) 2002-ben csapatkapitányként élte meg a Szenegál elleni vereséget a világbajnokság nyitányán

Manu Koné is beszélt Mbappéról, s elmondta, nincs rajta nagyobb nyomás, amiért az Elefántcsontpart és az Észak-Írország elleni felkészülési mérkőzésen nem szerzett gólt.

„Nagyszerű tornája lesz, meg akarja nyerni a világbajnokságot – mondta a francia szövetség oldalának az AS Roma középpályása. – Jól kell kezdenünk a vb-t, de nehéz lesz, mert Szenegál erős, kiváló játékosai vannak, akiknek nagy része Európában légióskodik. Néztem az Afrika-kupát, tudom, mire képes ellenfelünk.”

Bevethető Idrissa Gueye a jó erőkből álló szenegáliaknál Megkönnyebbültek a szenegáli szurkolók – Idrissa Gueye felépült sérüléséből, így bevethető Franciaország ellen. A 131-szeres válogatott középpályás sérülten fejezte be az idényt az Evertonban, ám a június 10-i, Szaúd-Arábia elleni felkészülési mérkőzésen néhány percet már játszott. Ezt követően az egyik gyakorlást idő előtt be kellett fejeznie, majd az orvosi stáb úgy döntött, egyéni, könnyített edzésmunkát ír elő neki. Hétfőn aztán ismét teljes értékű munkát végzett, így a 36 esztendős játékos pályára léphet a franciák ellen. Ez azt jelenti, hogy Pape Thiaw szövetségi kapitány mindenkire számíthat, a helyi beszámolók szerint pedig a szenegáliak mindenáron le akarják győzni Franciaországot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szerda, 0.00: Irak–Norvégia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw