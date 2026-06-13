Van mit bizonyítaniuk a katariaknak

Szombaton kezdi szereplését az idei világbajnokságon Katar, Svájc ellen igyekszik feledtetni az előző, hazai rendezésű tornán mutatott harmatos teljesítményét (három vereség, egyetlen szerzett gól), miután az utóbbi két Ázsia-kupát megnyerte. Mindenesetre kaphatott volna könnyebb ellenfelet is a nyitányon a svájciaknál, akik 2024 vége óta veretlenek tétmeccseken, s szeretnének nagyot alakítani sorozatban hatodik vb-jükön.

„Készen kell állnunk arra, hogy a legjobbunkat nyújtsuk egy nagyon erős csapat ellen – mondta a katari válogatott leghíresebbje, a spanyol szövetségi kapitány, Julen Lopetegui a Reutersnek. – Tudjuk, a versenytársak jobbak nálunk, de ez nem jelenti azt, hogy feladjuk, nekünk is vannak álmaink.”

A főként a hazai bajnokságból érkező játékosokból álló kerettel Katar összetartó, egységes csapat, amely Ázsiában félelmetesnek számít, de a Bosznia-Hercegovinát és a társházigazda Kanadát is felvonultató B-csoportból nehezen képzelhető el a továbbjutása. Akikben leginkább bízhat Lopetegui: a házi gólkirályuk, Almoez Ali, valamint a kétszer (2019, 2023) Ázsia legjobbjának választott, fifikás Akram Afif.

Svájc egyértelműen a csoport favoritja, de nem engedheti meg magának, hogy elkényelmesedjen első mérkőzésén.

„Katart komolyan kell venni, mert erős ellenfél – idézte a Reuters Murat Yakin svájci szövetségi kapitányt a sajtótájékoztatóról. – Az ilyen nagy tornákon több váratlan eredmény születik, de nem hagyhatjuk, hogy minket is olyan kellemetlen meglepetés érjen, mint Argentínát négy évvel ezelőtt Szaúd-Arábia ellen.”