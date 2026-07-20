Nemzeti Sportrádió

Öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat a labdarúgó-világbajnokságról

B. A. P.B. A. P.
2026.07.20. 20:34
Címkék
foci vb 2026 Brazília Marokkó Norvégia Svájc
Foci vb 2026
2 órája

Csalódást keltő németek és várakozásokat felülmúló norvégok – öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat

SZAVAZÁS! Milyen előjellel lehet megítélni Marokkó, Svájc vagy Brazília tornáját?

 

foci vb 2026 Brazília Marokkó Norvégia Svájc
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