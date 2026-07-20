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Öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat a labdarúgó-világbajnokságról
B. A. P.
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2026.07.20. 20:34
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Címkék
foci vb 2026
Brazília
Marokkó
Norvégia
Svájc
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Csalódást keltő németek és várakozásokat felülmúló norvégok – öt-öt pozitív és negatív meglepetéscsapat
SZAVAZÁS! Milyen előjellel lehet megítélni Marokkó, Svájc vagy Brazília tornáját?
foci vb 2026
Brazília
Marokkó
Norvégia
Svájc
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