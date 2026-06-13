Nemzeti Sportrádió

Amerikai pite: ezúttal tényleg bemutat a világnak az USA? – a 2. játéknap vb-kibeszélője

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.13. 07:50
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Címkék
VIDEÓ Bosznia-Hercegovina Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra NS-podcast vb-hírfolyam Amerikai pite Paraguay Kanada
A Nemzeti Sport világbajnoki meccskibeszélője minden reggel összefoglalja az amerikai labdarúgó-vb éjjeli történéseit. A második játéknapon Kanada 1–1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával, míg az Egyesült Államok 4–1-re legyőzte Paraguayt.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion, 43 002 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Ahmed, 61.), Eustáquio (Osorio, 90+1.), I. Koné, Millar (Shaffelburg, 61.) – J. David (P. David, 61.), Oluwaseyi (Larin, 76.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
Gólszerző: Larin (78.), ill. Lukic (21.)

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző, Vezette: Danny Makkelie (holland)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Matt Freese – Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson – Malik Tillman (Reyna, 82.), Tyler Adams – Sergino Dest (Pepi, 72.), Weston McKennie, Christian Pulisic (Berhalter, a szünetben) – Folarin Balogun (Weah, 72.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino
A kispadon: Chris Brady, Matt Turner (kapusok), Max Arfsten, Mark McKenzie, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Alejandro Zendejas, Ricardo Pepi, Gio Reyna, Tim Weah, Haji Wright
PARAGUAY: Orlando Gill – Juan José Cáceres (Sosa, 79.),  Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso – Diego Gómez (Kaku, 80.), Andrés Cubas, Damián Bobadilla (Maurício, a szünetben), Miguel Almirón (Velázquez, 79.) – Antonio Sanabria (Arce, 62.), Julio Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
A kispadon: Gatito Fernández, Gastón Oliveira (kapusok), Fabián Balbuena, José Canale, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez, Damián Bobadilla, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Diego Gómez, Maurício, Braian Ojeda, Ramón Sosa, Álex Arce, Gabriel Ávalos, Kaku, Isidro Pitta 
Gólszerző: Bobadilla – öngól (7.), Balogun (31., 45+5.), Reyna 90+8., ill. Maurício 73.

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VIDEÓ Bosznia-Hercegovina Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra NS-podcast vb-hírfolyam Amerikai pite Paraguay Kanada
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