Nemzeti Sportrádió

Szon Hung Min miatt bojkottálják a hazai sajtót a dél-koreai játékosok

R. P.R. P.
2026.06.16. 12:34
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Fotó: Getty Images
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Nem állnak szóba hazájuk sajtójával a dél-koreai játékosok a labdarúgó-világbajnokságon. Az ok egy edzésről kiszivárgott hangfelvétel, amelyen újságírók nem túl hízelgő megjegyzéseket tesznek a csapat legnagyobb sztárjára, Szon Hung Minre.

A dél-koreaiak nyílt edzésén Szon Hung Min kissé arrébb futott a többiektől, amikor a hangfelvétel szerint egy újságíró nem túl hízelgő megjegyzéseket tett a Los Angeles FC sztárjára: „Igazából még csak nem is szolgált a katonaságnál.”

Dél-Koreában kötelező a katonaság, minden, 19. életévét betöltő dél-koreai férfit behívnak a toborzóirodákba, hogy felmérjék alkalmasságát. A szolgálat időtartama – attól függően, hogy hová osztják be a behívottakat – 21–24 hónap. Ezzel szemben Szon Hung Minnek csak három hetet, az alapkiképzést kellett teljesítenie, mivel tagja volt annak a válogatottnak, amely megnyerte a 2018-as Ázsiai Játékokat, és amely tagjainak jutalomként rövidített katonai szolgálatot kell csak teljesíteniük.

A megjegyzés villámgyorsan elterjedt a médiában, és a csehek elleni 2–1-es siker után Szon Hung Min nem is volt hajlandó nyilatkozni hazája újságíróinak a vegyes zónában.

Az eset következményeként a vb-re delegált dél-koreai sajtósok főtitkára lemondott a Football-Asian értesülése szerint. A Dél-koreai Labdarúgó-szövetség (KFA) a játékosokat védve azt is kiharcolta, hogy ne jelenjen egy már kész interjú a I Dong Gjonggal az egyik honi lapban, de ugyanerre a sorsra jutott a csehek ellen gólt szerző és gólpasszt adó Hvang In Bommal készült beszélgetés is.

Jesús Bernal, az ESPN Mexico veterán újságírója arról beszélt, hogy az egyik sajtótájékoztatón megkérték a külföldi újságírókat, hogy menjenek ki a teremből, majd az ottmaradt dél-koreai riportereket alaposan leteremtette a dél-koreai szövetség sajtóosztálya.

A KFA egy közleményt is kiadott, amelyben elismeri a média fontosságát, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a játékosok védelme mindenek felett áll.

A beszámolók szerint, míg a sajtóval való kapcsolatuk megromlott, addig a játékosok között sohasem látott kohézió alakult ki.

 

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