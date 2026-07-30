Hét gól, Szon Hung Min-dupla és számtalan ügyességi játék – ilyen volt az idei MLS All Star-mérkőzés

Az MLS válogatottja számos ismert névvel állt fel, többek között a Tottenham Hotspur egykori támadójával, a dél-koreai válogatott Szon Hung Minnel, illetve a Bayern Münchenben évekig alapemberként játszó, 2014-ben a világbajnoki trófeát is elhódító Thomas Müllerrel.

A mérkőzést megelőző napon öt ügyességi versenyszámban vettek részt a két válogatott kiválasztott tagjai, illetve négy celeb is próbára tehette a tudását a profikkal szemben. Az előző évekhez képest idén minden egyes versenyszámnál külön győztest avattak.

Az első versenyszámban egy perc alatt a lehető legtöbb célpontot kellett eltalálni, ezzel minél nagyobb pontszámot elérni – a győztes Thomas Müller és Evander lett holtversenyben. A második fordulóban a kapusok mérték össze tudásukat, egymás kapujába kellett betalálni úgy, hogy közben a sajátjukat védik. Ebben a kihívásban a kanadai válogatottal a vb-n is szereplő Maxime Crépeau jeleskedett. A harmadik megméretés a sokak által kedvelt felső léces kihívás volt, ahol a tizenhatos vonalától kellett eltalálni a lécet. Ezt a versenyszámot Javier Ruiz nyerte. Az utolsó előtti ügyességi játék a passzolási képességet tette próbára: itt is célpontokat kellett eltalálni, minél kevesebb idő alatt. Ebben Tim Ream bizonyult a legjobbnak. Végül egy, az előző számokat is magába foglaló több állomásos körpályán kellett túljutnia a két válogatott tagjainak, amiben a mexikói liga csapata bizonyult a jobbnak.

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban aztán jött maga a mérkőzés, melyet az MLS válogatottja nyert meg 4–3-ra. Bár a kilencedik percben Luis Gabriel Rey vezetést szerzett a Liga MX javára, tíz perccel később a kapitányi karszalagot viselő Szon Hung Min egyenlített, majd rövid időn belül duplázott a dél-koreai, ezzel megfordította a találkozót. Az első félidő vége előtt Philip Zinckernagel kettőre növelte (3–1) az MLS All Stars előnyét. A második félidőben sem fogytak el a gólok, hiszen először Salomón Rondón csökkentette a különbséget, majd Evander állította vissza a kétgólos differenciát, a 4–3-as végeredményt pedig José Paradela alakította ki.

MLS, ALL STAR-MÉRKŐZÉS

MLS ALL STARS–LIGA MX ALL STARS 4–3 (3–1)

Gól: Szon Hung Min (20., 23.), Zinckernagel (42.), Evander (58.), ill. Rey (9.), Rondón (55.), Paradela (90+1.)