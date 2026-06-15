„Nagyon jó érzések voltak bennünk meg. Nem volt nyomás, csak szabadon játszottunk, és a kapusunk is fantasztikusan védett. Ez egy igazi ünnep a szurkolóknak. Köszönöm mindenkinek, nagyon izgatott vagyok. Szólt a zene, mindenki táncolt és képeket készített…” – nyilatkozta Steven Moreira.

A zöld-foki-szigeteki játékos a meccs hőséről, Vozinháról így nyilatkozott: „Ő egy igazi legenda. Nagyon régóta a válogatott tagja. Nagyon büszke vagyok rá. Negyvenévesen… a kor nem számít.”

Persze nem maradt el Spanyolország dicsérete sem: „Micsoda csapat! De a szurkolók nagyon buzdítottak minket, és ezt nekik ajánljuk. Remek mérkőzés volt. Sok kommunikációval és önfeláldozással. A szélsők visszahúzódtak védekezni és segíteni nekünk.”