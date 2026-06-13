Vb 2026: aki megelőzte Cristiano Ronaldót a szaúdi liga góllövőlistáján

MICSODA PILLANAT! Kihasználva a dél-afrikai védelem hibáját, Julián Quinones a nyitó mérkőzés 9. percében vezetéshez juttatta Mexikót, megszerezve a 2026-os világbajnokság első gólját. A 29 éves támadó ünneplése mémmé vált, mivel Siphiwe Tshabalala tizenhat évvel ezelőtt ugyanilyen párosítású tornaindító meccsen lőtt bombagólját követő táncmozdulatait utánozta. Míg az internet a mókás jelenetsort díjazta, a FIFA a teljesítményét: őt választotta meg a mérkőzés legjobbjának.

A játékos csütörtökön Mexikó hősévé vált, pedig nem volt egyértelmű, hogy valaha is ezt a nemzetet képviseli világeseményen. Az 1997-es születésű futballista Kolumbia csendes-óceáni partvidékén, a Narino megyében található Magüí Payán településen született és nőtt fel – ez egy szegény, elszigetelt, többségében afrokolumbiai lakosságú régió, amely sok társadalmi és gazdasági nehézséggel küzd. Fiatalon elszakadt otthonától, tizenhét éves volt, amikor a Tigres az U20-as csapatába szerződtette. Előbb a Venadoshoz, majd a Loboshoz került kölcsönbe, utóbbi hozta meg neki az áttörést: a monterreyi klubhoz visszatérve meghatározó játékossá vált. Az évek során a mexikói élvonal egyik legveszélyesebb támadójává nőtte ki magát, bajnokságot nyert a Tigresszel, az Atlasszal és az Américával is.

A bajnokságban nyújtott teljesítménye külföldön is felkeltette az érdeklődést. A Liga MX-ben 172 mérkőzésen 64 gólt szerzett és 21 gólpasszt adott, s 2024 nyarán 13.8 millió euróért szerződtette a szaúdi Al-Kadiszijah. A környezetváltás nem viselte meg, sőt: új csapatában 68 tétmeccsen 62 gól és 12 gólpassz a mérlege. A mögöttünk hagyott bajnoki idényt 33 találattal zárta, amivel a liga legnagyobb sztárját, Cristiano Ronaldót (27) is maga mögé utasította a góllövőlistán.

Adva van azonban a kérdés: hogyan lett belőle mexikói válogatott, miközben utánpótlásszinten Kolumbiát képviselte?

Bár korábban felvetődött, hogy akár a kolumbiai nemzeti együttesben is pályára léphet, végül Mexikó mellett tette le a voksát. A 2023-ban honosított támadó úgy érezte, ahhoz az országhoz húz a szíve, amelyben a profi karrierje kiteljesedett, és ahol az évek során közönségkedvenc lett. Bár döntése megosztó volt, nem mindenkinek nyerte el a tetszését, honosítása sikerét aligha bizonyítja bármi jobban annál, mint ami a világbajnokság nyitányán történt: ő lőtte a 2026-os torna első gólját, és egyetlen este alatt Mexikó egyik legkedveltebb játékosává vált.

„La Hormiga, La Hormiga” – skandálták többen, amikor Armando González pályára lépett a mérkőzés 76. percében. A Guadalajara tehetséges játékosa ­belopta magát klubja szurkolóinak szívébe, hiszen az idényben harmincöt meccsen huszonnégy gólt szerzett, de az Azték Stadionban megbizonyosodhattunk arról, nemcsak csapata fanatikusai, hanem a válogatottért szorítók is imádják – olyannyira, hogy a becenevét kiáltották becserélésekor. Furcsamód „A Hangya” nevet kapta, aminek különös története van. Gyerekkorában fóbiája alakult ki a hangyáktól, miután testvéreivel egy hangyaboly közelében játszottak, és a rovarok megtámadták őket. A családi anekdota szerint fiatalon annyira rettegett a rovaroktól, hogy még saját szót is kitalált rájuk. Gúnynévnek indult, aztán becenév lett belőle. La Hormiga: Armando González becenevének különös története

A Real Madrid akadémiáján nevelkedett Álvaro Fidalgo 2021 januárja és 2026 februárja között az América játékosa volt, majd megszerezte a mexikói állampolgárságot – a 2026-os világbajnokság előtt ő lett a helyi honosítási politika legismertebb példája. A 29 éves Betis-labdarúgóra technikai tudása és játékintelligenciája miatt rendszeresen számít Javier Aguirre szövetségi kapitány, Dél-Afrika ellen is jól mozgatta a középpályát. Több vb-előzetes külön kiemelte, hogy a természetes úton honosítottak közül ő lehet a csapat egyik kulcsembere, és bár a nyitó meccsen nem szerzett gólt és gólpasszt sem adott, fontos tagja volt együttesének. Jó döntés volt Álvaro Fidalgo honosítása is