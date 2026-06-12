Szívrohamot kapott egy szurkoló a nyitómeccs előtt Mexikóvárosban

A Mexikó–Dél-Afrika találkozónak otthont adó stadion közelében egy szurkoló összeesett, a helyszíni beszámolók szerint megállt a szíve.

A biztonsági szolgálat részeként jelen lévő mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteniük a férfit. A szurkolót ezt követően kórházba szállították, ahol megfigyelés alatt tartják.

A helyi sajtó szerint az incidens órákkal a nyitómeccs előtt történt az Azték stadion egyik bejáratánál. Az első információk alapján a rosszul lett drukker dél-afrikai állampolgár lehet. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a világbajnokságra kidolgozott egészségügyi és biztonsági protokoll megfelelően működött.