Nemzeti Sportrádió

Szívrohamot kapott egy szurkoló a nyitómeccs előtt Mexikóvárosban

R. D. P.R. D. P.
2026.06.12. 16:28
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Mexikóváros foci vb 2026 szurkoló vb 2026 Dél-Afrika szívroham

 

A Mexikó–Dél-Afrika találkozónak otthont adó stadion közelében egy szurkoló összeesett, a helyszíni beszámolók szerint megállt a szíve.

A biztonsági szolgálat részeként jelen lévő mentők azonnal megkezdték az újraélesztést, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteniük a férfit. A szurkolót ezt követően kórházba szállították, ahol megfigyelés alatt tartják.

A helyi sajtó szerint az incidens órákkal a nyitómeccs előtt történt az Azték stadion egyik bejáratánál. Az első információk alapján a rosszul lett drukker dél-afrikai állampolgár lehet. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a világbajnokságra kidolgozott egészségügyi és biztonsági protokoll megfelelően működött.

 

Mexikóváros foci vb 2026 szurkoló vb 2026 Dél-Afrika szívroham
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