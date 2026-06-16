Rudi García: A pálya száraz volt, meleg volt, és monoton tempóban játszottunk

„Egy olyan versenysorozat első mérkőzése, mint a világbajnokság, mindig nehéz, főleg ha az egyik legjobb afrikai válogatott az ellenfelünk. Ők már az első lövésükből gólt szereztek, majd ragaszkodtak a taktikájukhoz: szorosan védekeztek, és a két csatárukra, Szalahra és Marmusra támaszkodtak. Tudtuk, hogy kemény mérkőzés lesz, és így is lett. Túl gyakran kaptunk ki a párharcokban, de a második félidőben sikerült feljavítanunk a játékunkat. A mérkőzés legnagyobb pozitívuma, hogy sikerült egyenlítenünk, és akár a második gólt is megszerezhettük volna” – kezdte értékelését Rudi Garcia.

A belgák szövetségi kapitánya így folytatta: „A pálya száraz volt, meleg volt, és monoton tempóban játszottunk. Hiányzott a mozgás. Tudtuk, hogy a hőséget nem lesz könnyű kezelni; ez tanulság a Los Angeles-i mérkőzésre (Irán ellen), még ha ott hűvösebb is lesz. A pálya elég tapadós volt, de nem kellett volna ilyen gyakran elveszítenünk a labdát.”

A második félidőben beállt Romelu Lukaku, nem sokkal később pedig a közreműködésével egyenlített Belgium. „Tudjuk, hogy Romelu remek gólszerző és félelmetes játékos a tizenhatoson belül. Thomas Meunier megindulása és beadása is jó volt. Kihasználtuk azt a gólszerzési lehetőséget, és akár a másodikat is megszerezhettük volna, ha a kapus nem védi ki Brandon Mechele fejesét. Mielőtt ő pályára lépett, hiányzott a mélység a játékunkból; nem játszottuk be elégszer a labdát az ellenfél védelme mögé.”

Végül Rudi Garcia a világbajnokság további részére is előretekintett. „Máris elégedett vagyok a csapat reakciójával; sikerült visszajönniük, ahogyan azt a selejtezőkben Kazahsztán és Wales ellen is tettük. Most Irán, majd Új-Zéland ellen kell megmutatnunk, hogy képesek vagyunk a különbséget megteremteni. Még nem értük el a célt, gólokat kell szereznünk és kapott gól nélkül kell lehoznunk a meccseket.”