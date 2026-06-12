Réthy Béla: Zico megkérdezte, nem én vagyok az a fickó Mexikóból?

Emlékezetes meccsek, nagy játékosok és meggondolatlan megjegyzés – többek között ezekről beszélt Réthy Béla, a magyar származású, Bécsben született, évekig Brazíliában élő, majd Németországban letelepedve a ZDF állami televíziónál világhírnévre szert tevő sportriporter a sport1.de oldalnak adott interjújában. A 69 esztendős legenda az 1986-os mexikói világbajnokságon a helyszínen dolgozott szerkesztőként, az 1994-es egyesült államokbeli tornán pedig már kommentátorként – s így ment ez egészen a 2022-es tornáig, amelyen a Franciaország–Marokkó elődöntő (2–0) volt az utolsó vb-közvetítése.

A hangulatos beszélgetés során szóba került az első világbajnoksága, az 1986-os mexikói.

„Sócrates, Zico… Brazil világsztárok voltak akkoriban, s mivel folyékonyan beszélek portugálul, nyilván könnyebbséget jelentett nekem a közelükbe férkőzni. Meg is szólítottam Zicót, mondtam neki, a német televíziótól vagyok. Erre visszakérdezett: A német televíziótól? Hogyhogy beszéled a nyelvünket? Nos, innentől kezdve simán ment minden. Húsz évvel később, a 2006-os világbajnokságon Zico a japán válogatott szövetségi kapitánya volt, meglátott, s felismert: »Nem te vagy az a fickó Mexikóból?«”

Az interjúban azt is megkérdezték Réthy Bélától, volt-e valaha olyan kijelentése élőben, amelyet megbánt. Volt…

„Az 1998-as világbajnokságon. Montpellier, negyven fok, Kolumbia–Tunézia mérkőzés. Carlos Valderrama, a ragyogó kolumbiai labdarúgó játéka érdekelt, csak hát szemlátomást nem volt kedve futballozni. Ezen felbőszülve megjegyeztem: aki keresi Valderramát, könnyen felismeri, ő az ott hátul az árnyékban, aki úgy néz ki, mint egy WC-kefe. Tiszteletlenség volt ez a részemről, utóbb egyébként írt is nekem a kolumbiai nagykövetség, ezt mégis hogy gondoltam. Elnézést kértem.”

Óriási élmény volt neki a 2014-es brazíliai viadal is, hiszen Németország lett az aranyérmes, amely előtte, ugye, elképesztő mérkőzésen a házigazda selecaót verte meg az elődöntőben 7–1-re.

„Előttem ült Ronaldo, akinek egyszer elintéztem, hogy szerepeljen a ZDF sportműsorában, 17 vagy 18 éves lehetett, még a PSV-ben játszott. Nos, a német–brazilon azt mondta nekem, tudta, hogy nem jó a csapatuk, de hogy hazai pályán így elverjék, az nagyon fáj neki. Ráadásul éppen ezen a meccsen vette el tőle a vb-gólcsúcsot Miroslav Klose.”

Réthy Béla természetesen figyelemmel követi az idei világbajnokság mérkőzéseit, eseményeit, elárulta, szerinte melyik válogatott lesz az aranyérmes.

„A spanyolok játsszák a legjobb futballt, a portugáloknak fantasztikus a keretük, erősek a hollandok is, a regnáló világbajnok pedig Argentína, de ha egyetlen csapatot kell megnevezni, azt mondom: Franciaország.”