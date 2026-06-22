Raphinhának súlyos anyagi és családi gondjai vannak – állítja 2002 világbajnoka

Úgy tűnik, a brazil válogatott sztárjának, Raphinhának a combsérülésénél is nagyobb gondjai vannak mostanában – írja a Globo. A legnagyobb brazil internetes portál értesülése Vampetától, a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző, mostanában szakkommentátorként dolgozó egykori középpályástól származik, aki a Red Cast című műsorban beszélt arról, hogy a Barca-játékos családi élete és anyagi helyzete is válságos.

„Raphinának súlyos anyagi és családi problémái vannak, azért imádkozik, hogy az Al-Hilalhoz igazolhasson, az talán kihúzná a csávából” – mondta Vampeta, aki barcelonai forrásokra hivatkozta osztotta meg az információt az internet népével, amely azonnal reagált is a hírre – ki-ki a maga módján.

Vajon igazat állít Vampeta Raphinha anyagi és családi problémáiról? (Fotó: Getty Images)

Volt, aki kétkedve fogadta a hírt, s arról beszélt, hogy az egész csak marketingfogás, míg mások hitetlenkedve kérdezték: hogy tud évente 13 millió eurót eltapsolni a futballista? Olyan is akadt természetesen, aki védelmébe vette Raphinhát, és Vampetát vonta kérdőre.

„Mi köze ehhez Vampetának? Hogyan avatkozhat bele más magánéletébe ilyen durván?” – kérdezte az egyik hozzászóló.

A játékos környezetéből egyelőre csak Raphinha egyik unokatestvérétől érkezett válasz a pletykára. „Barátom, ezeket a hazugságokat meg kell majd magyaráznod” – reagált Igor Padilha.