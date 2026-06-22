Raphinhának súlyos anyagi és családi gondjai vannak – állítja 2002 világbajnoka
Úgy tűnik, a brazil válogatott sztárjának, Raphinhának a combsérülésénél is nagyobb gondjai vannak mostanában – írja a Globo. A legnagyobb brazil internetes portál értesülése Vampetától, a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző, mostanában szakkommentátorként dolgozó egykori középpályástól származik, aki a Red Cast című műsorban beszélt arról, hogy a Barca-játékos családi élete és anyagi helyzete is válságos.
„Raphinának súlyos anyagi és családi problémái vannak, azért imádkozik, hogy az Al-Hilalhoz igazolhasson, az talán kihúzná a csávából” – mondta Vampeta, aki barcelonai forrásokra hivatkozta osztotta meg az információt az internet népével, amely azonnal reagált is a hírre – ki-ki a maga módján.
Volt, aki kétkedve fogadta a hírt, s arról beszélt, hogy az egész csak marketingfogás, míg mások hitetlenkedve kérdezték: hogy tud évente 13 millió eurót eltapsolni a futballista? Olyan is akadt természetesen, aki védelmébe vette Raphinhát, és Vampetát vonta kérdőre.
„Mi köze ehhez Vampetának? Hogyan avatkozhat bele más magánéletébe ilyen durván?” – kérdezte az egyik hozzászóló.
A játékos környezetéből egyelőre csak Raphinha egyik unokatestvérétől érkezett válasz a pletykára. „Barátom, ezeket a hazugságokat meg kell majd magyaráznod” – reagált Igor Padilha.
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|1–1
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|0–1
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|0–1
|Június 20., szombat, 2.30
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|3–0
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti
|A C-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Brazília
2
1
1
–
4–1
+3
4
|2. Marokkó
2
1
1
–
2–1
+1
4
|3. Skócia
2
1
–
1
1–1
0
3
|4. Haiti
2
–
–
2
0–4
–4
0
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)