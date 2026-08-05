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A férfi labdarúgócsapatok egy hónapig nem játszanak Brazíliában a női vb miatt

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.05. 20:43
A női vb-trófeája (Illusztráció: Getty Images)
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FIFA Brazília női labdarúgó-vb női vb
A brazil férfi labdarúgócsapatok egy hónapig nem játszanak jövő nyáron, hogy minden figyelem a dél-amerikai országban sorra kerülő női világbajnokságra összpontosulhasson.

A brazil szövetség szerdán levélben tájékoztatta az élvonalban, a másod-, a harmad- és a negyedosztályban, illetve a Brazil Kupában szereplő klubokat, hogy felfüggeszti a férfi labdarúgást az országban 2027. június 24. és július 25. között.

Az indoklásban az is szerepelt, hogy a felfüggesztés egyrészt a nemzetközi szövetségnek (FIFA) tett ígéretek része, másrészt ezzel is szeretnék megkönnyíteni a női vb-vel kapcsolatos logisztikai feladatokat.

A női világversenynek Belo Horizonte, Brazíliaváros, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador és Sao Paulo ad majd otthont, ezért a férfi klubcsapatok közül a többi között a Flamengo, a Fluminense, a Corinthians, az Internacional és a Bahia sem használhatná hazai pályáját.

A jövő nyári, 32 csapatos torna lesz a tizedik női világbajnokság, de az első, amit Dél-Amerikában rendeznek.

Thago Jannuzzi, a FIFA operatív igazgatója szerint az a cél, hogy átlépjék a 2023-as női vb-n regisztrált kétmilliós nézőszámot, és átlagosan körülbelül 33 ezren legyenek a lelátókon mérkőzésenként.

 

FIFA Brazília női labdarúgó-vb női vb
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