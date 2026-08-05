Nem kellett sokat várni: itt van Neymar újabb balhéja!

Bátran állíthatjuk: Neymarnak harmincnégy éves korára sem nőtt be a feje lágya. A brazil csillag a világbajnokságon, a norvégok ellen 2–1-re elvesztett mérkőzésen is kimutatta a foga fehérjét, amikor a hosszabbítás utolsó perceiben szerzett tizenegyesgólja előtt és után keveredett szóváltásba a skandinávok kapusával, Örjan Nylanddal, s Brazíliában sem kellett sokat várni újabb balhéjára.

A Sao Paulo állambeliek az ugyancsak első osztályú Clube Remo ellen Belémben játszottak meccset a Brazil Kupa nyolcaddöntőjében, s Rony 74. percben szerzett góljával 1–0-ra nyertek a 28. perctől emberhátrányban futballozó rivális ellen – a gólpasszt a szünetben beállt Neymar adta. A Santos csapatkapitánya már ezután a „Kiestetek, kiestetek!” skandálással hergelte a házigazdák szurkolóit, de a Globoesporte beszámolója szerint az igazi balhé a vegyes zónában robbant ki.

A felvételek tanúsága szerint a belémiek szakmai stábja sem volt teljesen ártatlan a balhé kirobbanásában, Neymar pedig – szokása szerint – felült a provokációnak, és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal vágott vissza. A vendéglátók ezen annyira felpaprikázódtak, hogy át akarták törni a kordont, s csak a biztonsági emberek közbelépésén múlott, hogy nem tört ki verekedés az öltözőfolyosón.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

A sportszerűséggel összegyeztethetetelen jelenetsort a Remo elnöke, Tonhao is kommentálta, nem kímélve a brazil válogatott abszolút gólrekorderét.

„Remekül meneteltünk a kupában, de ami ma történt, elrontotta az egészet. A Santosnak nincs szüksége erre. Ez senkiházi Neymar, akit gyerekek egész serege bálványoz, csinálta a cirkuszt, és még provokált is bennünket. A mi hibánk, hogy ilyen gazfickókat bálványozunk” – fogalmazott az elnök.