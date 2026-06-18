Nemzeti Sportrádió

Patrick Mahomes is ámult Lionel Messi mesterhármasán

S. Á.S. Á.
2026.06.18. 08:51
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Lionel Messi foci vb 2026 Patrick Mahomes argentin labdarúgó-válogatott

Kis túlzással az egész sportvilágot lenyűgözte Lionel Messi teljesítménye. A világbajnok argentin klasszis az Algéria elleni mesterhármassal kezdte a tornát Kansas Cityben, bizonyítva, hogy közel a 39-hez is képes kiemelkedőt nyújtani. A találkozót élőben nézte meg napjaink egyik legnépszerűbb NFL-játékosa, a Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes is.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026
Patrick Mahomes és felesége is nagy élménnyel gazdagodott (Fotó: Getty Images)

A harmincéves sportoló háromszor nyerte meg a Super Bowlt és háromszor választották a döntő legjobbjának. Argentína első mérkőzését feleségével, Brittany Mahomesszal nézte meg, a csinos hölgy egyébként korábban egyetemi szinten futballozott. Sőt, ők a társtulajdonosai a Kansas City Current nevű női labdarúgócsapatnak. Patrick Mahomes a lefújás után három kecskeemojit osztott meg a közösségi oldalán, ezzel utalva az angol GOAT (kecske) kifejezésre, ami minden idők legnagyobbját jelenti (greatest of all time).

Foci vb 2026
Tegnap, 4:59

Messi mesterhármassal írt vb-történelmet, a címvédő Argentína magabiztos győzelemmel kezdte a csoportkört

Minden Messiről szólt: a hatodik világbajnokságán a 200. válogatottságán megszerezte első vb-tripláját és beérte Klosét is.

 

Lionel Messi foci vb 2026 Patrick Mahomes argentin labdarúgó-válogatott
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