Patrick Mahomes is ámult Lionel Messi mesterhármasán

Kis túlzással az egész sportvilágot lenyűgözte Lionel Messi teljesítménye. A világbajnok argentin klasszis az Algéria elleni mesterhármassal kezdte a tornát Kansas Cityben, bizonyítva, hogy közel a 39-hez is képes kiemelkedőt nyújtani. A találkozót élőben nézte meg napjaink egyik legnépszerűbb NFL-játékosa, a Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes is.

Patrick Mahomes és felesége is nagy élménnyel gazdagodott (Fotó: Getty Images)

A harmincéves sportoló háromszor nyerte meg a Super Bowlt és háromszor választották a döntő legjobbjának. Argentína első mérkőzését feleségével, Brittany Mahomesszal nézte meg, a csinos hölgy egyébként korábban egyetemi szinten futballozott. Sőt, ők a társtulajdonosai a Kansas City Current nevű női labdarúgócsapatnak. Patrick Mahomes a lefújás után három kecskeemojit osztott meg a közösségi oldalán, ezzel utalva az angol GOAT (kecske) kifejezésre, ami minden idők legnagyobbját jelenti (greatest of all time).