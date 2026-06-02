Nemzeti Sportrádió

Nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba a svájci válogatott alapembere

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.02. 22:41
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Breel Embolo egyelőre nem utazhatott el az Egyesült Államokba (Fotó: Getty Images)
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Breel Embolo nem kapott beutazási engedélyt, így nem tarthatott a svájci labdarúgó-válogatottal az Egyesült Államokba.

A svájci szövetség közleményt adott ki az ügyben, melyből kiderült, hogy kedd reggelig nem volt gond Breel Embolo ESTA-engedélyével (ennek segítségével hagyományos vízum nélkül lehet belépni az országba), délelőtt viszont azt az információt kapták, hogy a játékos kérvényét további felülvizsgálat miatt egyelőre nem hagyták jóvá. Ennek következtében a svájci válogatott a támadó nélkül utazott el az Egyesült Államokba.

A szövetség szerint Embolo legkésőbb szerdán csatlakozhat a keret többi tagjához – folyamatos kapcsolatban állnak az érintett hatóságokkal. Mint a BBC írja, elvileg az engedélyt egy 2018-as konfliktus miatt nem kapta meg a Rennes futballistája, aki Bázelben többszörösen elkövetett fenyegetés miatt kapott pénzbírságot, miután 2023-ban bűnösnek találták. Érdekesség, hogy tavaly beléphetett az Egyesült Államokba, amikor a svájci csapat felkészülési mérkőzéseket játszott a mexikói és az amerikai válogatottal júniusban.

A 29 éves labdarúgó a svájci nemzeti csapatban eddig 85 mérkőzésen 23 gólt szerzett, s szerepelt az előző két világbajnokságon és a legutóbbi három Európa-bajnokságon – a 2022-es vb-n Kamerun és Szerbia, míg a 2024-es Eb-n Magyarország és Anglia kapuját is bevette.

Svájc a június 11-én kezdődő világbajnokság csoportkörében két mérkőzést az Egyesült Államokban, egyet Kanadában játszik – az ellenfelei a B jelű kvartettben Katar, Bosznia-Hercegovina és a társházigazda Kanada lesz.

 

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