Nem kapott beutazási engedélyt az Egyesült Államokba a svájci válogatott alapembere

A svájci szövetség közleményt adott ki az ügyben, melyből kiderült, hogy kedd reggelig nem volt gond Breel Embolo ESTA-engedélyével (ennek segítségével hagyományos vízum nélkül lehet belépni az országba), délelőtt viszont azt az információt kapták, hogy a játékos kérvényét további felülvizsgálat miatt egyelőre nem hagyták jóvá. Ennek következtében a svájci válogatott a támadó nélkül utazott el az Egyesült Államokba.

A szövetség szerint Embolo legkésőbb szerdán csatlakozhat a keret többi tagjához – folyamatos kapcsolatban állnak az érintett hatóságokkal. Mint a BBC írja, elvileg az engedélyt egy 2018-as konfliktus miatt nem kapta meg a Rennes futballistája, aki Bázelben többszörösen elkövetett fenyegetés miatt kapott pénzbírságot, miután 2023-ban bűnösnek találták. Érdekesség, hogy tavaly beléphetett az Egyesült Államokba, amikor a svájci csapat felkészülési mérkőzéseket játszott a mexikói és az amerikai válogatottal júniusban.

A 29 éves labdarúgó a svájci nemzeti csapatban eddig 85 mérkőzésen 23 gólt szerzett, s szerepelt az előző két világbajnokságon és a legutóbbi három Európa-bajnokságon – a 2022-es vb-n Kamerun és Szerbia, míg a 2024-es Eb-n Magyarország és Anglia kapuját is bevette.

Svájc a június 11-én kezdődő világbajnokság csoportkörében két mérkőzést az Egyesült Államokban, egyet Kanadában játszik – az ellenfelei a B jelű kvartettben Katar, Bosznia-Hercegovina és a társházigazda Kanada lesz.