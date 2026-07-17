Luis de la Fuente: A futball az értékek iskolája; Lionel Scaloninak a mesterét kell legyőznie a vb-aranyért

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Luis de la Fuente: A futball az értékek iskolája. A spanyol szövetségi kapitány szerint az emberi értékek a legfontosabbak, a válogatott sikere pedig alighanem abban rejlik, hogy összetartó, családias csapattá kovácsolta a keretet. Lionel Scaloninak pedig a mesterét kell legyőznie a vb-aranyért, ugyanis Luis de la Fuenténél tanulta ki a taktika és a játékrendszerek csínját-bínját, és bár korábban is adott már tanácsokat egykori mentorának, a vasárnapi vb-döntő lesz az első valódi párbaj köztük. Smahulya Ádám és Gyenge Balázs összeállítása.

Jön a vigaszmeccs, amely senkinek sem nyújt vigasztalást. Az angol sajtó továbbra sem tud a bronzmérkőzésre figyelni, az elődöntős kiesés háttere, visszhangja és az öltözői pletykák uralják az újságok hasábjait, a francia média pedig szinte már nem is a vb-vel foglalkozik. Mohai Dominik írása.

A Twente ellen ötven perc jó játék nem lesz elég. Újvidék után a Groupama Arénában is legyőzte a Ferencváros a Vojvodinát, a 3–0-s siker értékéből semmit sem von le, hogy az ellenfél Szűcs Kornél kiállítása miatt a kilencedik perctől emberhátrányban játszott – a következő körben a holland bajnokság negyedik helyezettje, a Twente vár a zöld-fehérekre. Zombori András értékelése.

Lang Ádám: Hab lenne a tortán a Kl-főtáblára jutás. A DVSC 70-szeres válogatott védője, Lang Ádám beszélt a felkészülésről, a meghatározó játékosok távozásáról és a Pjunik elleni Konferencialiga-mérkőzésről is. A futballistával Cserháti András beszélgetett.

Mihály Ákos új fejezetet nyit a karrierjében, 11 év után elhagyta Székesfehérvárt, a Volán mezét az Erste Ligában szereplő Corona Brasov dresszére cserélte. A magyar válogatott támadó a döntés hátteréről és az elmúlt évek élményeiről beszélt Beke Zsombornak.

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