Luis de la Fuente: Senki nem panaszkodik a meghosszabbított félidei szünet miatt
„Minden erősségünket, fegyverünket, erényünket megpróbáljuk bevetni. Természetesen maximális tisztelettel tartozunk Argentínának, nagyszerű válogatottal találkozunk. Bizonyos szempontból nagyon hasonló a két csapat: a hozzáállásuk, a játékosaik és a tehetségük is. Úgy gondolom, fantasztikus döntő vár ránk. Hiszem, hogy mind Spanyolország, mind Argentína olyan játéktervvel lép pályára, amelyben a tehetség és a jó futball minden más fölé kerül. A játékvezető feladata pedig az lesz, hogy segítse a mérkőzést, megőrizze a játék folyamatosságát és biztosítsa, hogy a futball egy világbajnoki döntőhöz méltó színvonalon maradjon” – kezdte a sajtótájékoztatót Luis de la Fuente.
A kapitányt megkérdezték, aggasztja-e a nagy hőség, a száraz gyep vagy a levegőszennyezettség? „Azért vagyok ideges, mert helikopterrel kell visszamennünk. Komolyan mondom. Helikopterrel érkeztünk ide, és azzal is kell visszautaznunk. Ez tényleg szorongással tölt el. Minden más miatt viszont nyugodt vagyok. Szerencsésnek érzem magam, hogy ebben a helyzetben lehetek. Holnap tartjuk az utolsó edzésünket. Ez a legkritikusabb pillanat, mert ha akkor történne valamilyen visszaesés vagy sérülés, már nem maradna idő a felépülésre. Isten óvjon minket attól, hogy bármi történjen, jelenleg ugyanis minden játékosunk egészséges.”
A half time show miatt közel harminc percesre nyúló félidőről így vélekedett de la Fuente: „Még májusban, mikor elkezdtük a felkészülést, leültünk a játékosokkal, és elmondtam nekik, hogy ez egy különleges világbajnokság lesz, sajátos körülményekkel. Beszéltünk a páratartalomról, az időzónákról, a hosszú utazásokról, a hőségről és a regenerációról. Végül arra jutottunk, hogy ez a helyzet, ezt kell elfogadnunk. Azóta senki sem panaszkodott. Senki sem húzta a száját. Mindenki büszke arra, hogy itt lehet. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy sok minden, ami ma még furcsának tűnik – például a frissítési szünetek vagy ez a harmincperces félidő –, harminc év múlva talán teljesen természetes lesz. Lehet, hogy a futball ebbe az irányba fejlődik. Nem tudjuk. Ez a jelenlegi helyzet. Alkalmazkodnunk kell hozzá, és el kell fogadnunk azokat a dolgokat, amelyeken nem tudunk változtatni. Ezt sem tudjuk megváltoztatni, ezért inkább élvezzük."
Argentínát sokszor illeti a vád, hogy túl durván, vagy sportszerűtlenül játszik, a spanyol tréner azonban máshogy vélekedett. „Ugyan, kérem… Soha nem mondanék ilyet. Tiszteletben tartom mindenki véleményét, de én csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni erről a válogatottról. Ha nem tévedek, előbb Copa América-győztesek lettek, aztán világbajnokok, majd ismét megnyerték a Copa Américát. Ez önmagáért beszél. Maximális tisztelettel és csodálattal tekintek a válogatottjukra."
„Az elmúlt néhány évben sokat érett a csapatunk" – fogalmazott Rodri. – Már korábban is azt mondtam, hogy ez a generáció nagyon sikeres lesz, és hogy a futballista számára elérhető legnagyobb célhoz, a világbajnoki trófea megnyeréséhez vezető út valójában egy hasonló folyamat lesz kisebb léptékben: előbb jött a Nemzetek Ligája, amely megmutatta, hogy képesek vagyunk trófeákat nyerni, aztán az Európa-bajnokság, amelyet rendkívül nehéz megnyerni, végül pedig egy világbajnoki döntő.”
A spanyolok csapatkapitánya így folytatta: „Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogyan a csapat fejlődött, de ennél sokkal nagyobbak az ambícióink. Vasárnap óriási, egyben csodálatos kihívás vár ránk – egy csodálatos kihívás, amelynek szeretnénk megfelelni, hogy büszkék lehessünk magunkra. Jelenleg ez a két válogatott játssza a legjobban összehangolt futballt a világon. Természetesen oda kell figyelnünk Lionel Messire, aki szerintem minden idők legjobb játékosa, de rajta kívül még sok más remek labdarúgójuk is van.”
Rodri visszatekintett az elődöntőre is. „A franciák ellen szerintem csapatként az egyik legjobb mérkőzésünket játszottuk. Argentína ellen azonban még magasabb szintre kell emelnünk a teljesítményünket, mert ők a világbajnokok. Ugyanakkor teljes mértékben hiszek benne, hogy képesek vagyunk erre. Minden elismerés megilleti Argentínát. Egymás után kétszer is bejutottak a világbajnoki döntőbe, ami rengeteget elmond a fejlődésükről, a teljesítményükről és arról, hogy az elmúlt évek legerősebb válogatottja voltak. Őket mindenki le akarja győzni. Mi pedig a saját utunkat járjuk, és ugyanaz a célunk: megmutatni a világnak, hogy mi lehetünk a legjobb válogatott.”
A spanyol válogatott felkészüléséről így vallott a Manchester Cityben légióskodó középpályás: „Amit a kívülállók nem látnak, hogy közel két hónapot töltünk együtt az edzőtáborban. Ehhez jó közösség kell, remek hangulat, pozitív energia. Rengeteg időt töltünk együtt, vannak olyan órák, amelyeket valahogy el kell ütni. Segítenünk kell egymást, jól kell éreznünk magunkat együtt, és ettől válunk napról napra erősebb csapattá. Véleményem szerint ez egy ilyen torna egyik legfontosabb, mégis legtöbbször láthatatlan összetevője.”
„Spanyolország 2010-es vb címe óta sok idő eltelt, a futball is sokat változott. De úgy gondolom, azt a mentalitást, amellyel olyan cél után mentek, amely korábban elérhetetlennek tűnt az országunk számára – vagyis a világbajnoki cím megszerzését –, érdemes példának tekinteni. Megvolt bennük az elszántság, és ez az, amit leginkább megtanulnék attól a generációtól. Én úgy gondolom, hogy Argentína olyan válogatott, amely mindig a maximumot nyújtja, és nem feltétlenül az ellenfél provokálásával próbál előnyt szerezni. De ha mégis erre kerülne sor, akkor ezt egyszerűen figyelmen kívül kell hagynunk” – zárta gondolatait Rodri.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
JÚNIUS 19., VASÁRNAP
21.00: Spanyolország–Argentína (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)