Luis de la Fuente: Senki nem panaszkodik a meghosszabbított félidei szünet miatt

„Minden erősségünket, fegyverünket, erényünket megpróbáljuk bevetni. Természetesen maximális tisztelettel tartozunk Argentínának, nagyszerű válogatottal találkozunk. Bizonyos szempontból nagyon hasonló a két csapat: a hozzáállásuk, a játékosaik és a tehetségük is. Úgy gondolom, fantasztikus döntő vár ránk. Hiszem, hogy mind Spanyolország, mind Argentína olyan játéktervvel lép pályára, amelyben a tehetség és a jó futball minden más fölé kerül. A játékvezető feladata pedig az lesz, hogy segítse a mérkőzést, megőrizze a játék folyamatosságát és biztosítsa, hogy a futball egy világbajnoki döntőhöz méltó színvonalon maradjon” – kezdte a sajtótájékoztatót Luis de la Fuente.

A kapitányt megkérdezték, aggasztja-e a nagy hőség, a száraz gyep vagy a levegőszennyezettség? „Azért vagyok ideges, mert helikopterrel kell visszamennünk. Komolyan mondom. Helikopterrel érkeztünk ide, és azzal is kell visszautaznunk. Ez tényleg szorongással tölt el. Minden más miatt viszont nyugodt vagyok. Szerencsésnek érzem magam, hogy ebben a helyzetben lehetek. Holnap tartjuk az utolsó edzésünket. Ez a legkritikusabb pillanat, mert ha akkor történne valamilyen visszaesés vagy sérülés, már nem maradna idő a felépülésre. Isten óvjon minket attól, hogy bármi történjen, jelenleg ugyanis minden játékosunk egészséges.”

A half time show miatt közel harminc percesre nyúló félidőről így vélekedett de la Fuente: „Még májusban, mikor elkezdtük a felkészülést, leültünk a játékosokkal, és elmondtam nekik, hogy ez egy különleges világbajnokság lesz, sajátos körülményekkel. Beszéltünk a páratartalomról, az időzónákról, a hosszú utazásokról, a hőségről és a regenerációról. Végül arra jutottunk, hogy ez a helyzet, ezt kell elfogadnunk. Azóta senki sem panaszkodott. Senki sem húzta a száját. Mindenki büszke arra, hogy itt lehet. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy sok minden, ami ma még furcsának tűnik – például a frissítési szünetek vagy ez a harmincperces félidő –, harminc év múlva talán teljesen természetes lesz. Lehet, hogy a futball ebbe az irányba fejlődik. Nem tudjuk. Ez a jelenlegi helyzet. Alkalmazkodnunk kell hozzá, és el kell fogadnunk azokat a dolgokat, amelyeken nem tudunk változtatni. Ezt sem tudjuk megváltoztatni, ezért inkább élvezzük."

Argentínát sokszor illeti a vád, hogy túl durván, vagy sportszerűtlenül játszik, a spanyol tréner azonban máshogy vélekedett. „Ugyan, kérem… Soha nem mondanék ilyet. Tiszteletben tartom mindenki véleményét, de én csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni erről a válogatottról. Ha nem tévedek, előbb Copa América-győztesek lettek, aztán világbajnokok, majd ismét megnyerték a Copa Américát. Ez önmagáért beszél. Maximális tisztelettel és csodálattal tekintek a válogatottjukra."