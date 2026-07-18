Nemzeti Sportrádió

Megvan, milyen mezben játszanak a vb-döntő résztvevői

B. A. P.B. A. P.
2026.07.18. 00:03
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Ebben a felszerelésben lépnek pályára a spanyolok és az argentinok (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 mez Argentína Spanyolország
A labdarúgó-világbajnokság döntőjében az Európa-bajnok Spanyolország és a Copa América-győztes Argentína találkozik. Előbbi piros mezben, sötétkék nadrágban és sportszárban lép pályára, míg az argentinok világoskék-fehér csíkos mezükben és fehér nadrágban játszanak.

Érdekesség, hogy Spanyolország a második számú mezét viselte a 2010-es megnyert döntőben. Ellenben Argentína négy évvel ezelőtt Katarban is ebben a felszerelésben lépett pályára. 

 

foci vb 2026 mez Argentína Spanyolország
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