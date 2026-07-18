Megvan, milyen mezben játszanak a vb-döntő résztvevői

A labdarúgó-világbajnokság döntőjében az Európa-bajnok Spanyolország és a Copa América-győztes Argentína találkozik. Előbbi piros mezben, sötétkék nadrágban és sportszárban lép pályára, míg az argentinok világoskék-fehér csíkos mezükben és fehér nadrágban játszanak.

Érdekesség, hogy Spanyolország a második számú mezét viselte a 2010-es megnyert döntőben. Ellenben Argentína négy évvel ezelőtt Katarban is ebben a felszerelésben lépett pályára. Os últimos uniformes da Copa de 2026! pic.twitter.com/szrFCvj1am — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 17, 2026