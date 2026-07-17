Kosár: kikaptak a negyeddöntőben az U20-as fiúk a B-divíziós Eb-n

A csoportkörből második helyen jutott tovább a legjobb nyolc közé a magyar csapat a szlovákiai B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. A negyeddöntőben a portugálok várt Forray Gábor együttesére.

A mieink nem kezdték jól a meccset, az első negyed után 18–13-as, majd a félidőben 34–27-es hátrányban voltak. A nagyszünetet követően a magyar fiúk átvették a vezetést a harmadik negyed közepén (41–36), majd a játékrész végére egalizáltak az ibériaiak (45–45). A záró szakaszban válogatottunk támadásban teljesen megtorpant, így a portugálok végül több mint tíz ponttal, 62–51-re nyertek az elődöntőbe jutásért. A magyar csapat ezzel elbukta az esélyét a feljutásra, és az 5-8. helyért folytathatja.

U20-as B-divíziós férfi Európa-bajnokság, Pozsony

Negyeddöntő

Magyarország–Portugália 51–62 (13–18, 14–16, 18–11, 6–17)

Magyarország: Varga F. 4, Lukácsi 1, Mezőfi 12/3, Rosta 2, Angyal 6/3. Cs.: Kertli 9/6, Palotai 9/3, Gál 5, Kupai 2, Szász-Veres -, Mészáros Á. -, Erdős -.

Portugália: Caetano 12/6, Andrade 16, Noronha 2, Panzo 3, Carrera 6. Cs.: Ferreira 8/3, Cherepenko 6, Naia 4, S. Gomes -, J. Gomes -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)