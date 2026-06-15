Nemzeti Sportrádió

Mutatjuk a Szaúd-Arábia–Uruguay mérkőzés kezdőcsapatait

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 23:13
Címkék
foci vb 2026 Szaúd-Arábia kezdőcsapatok Uruguay
Foci vb 2026
49 perce

Muslera a kapuban, Valverde a csapatkapitány – íme, a szaúdi–uruguayi meccs kezdőcsapatai!

Darwin Núnez a csatársorban, Ronald Araújo sérülés miatt kikerült a meccskeretből.

 

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