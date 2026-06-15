Mutatjuk a Szaúd-Arábia–Uruguay mérkőzés kezdőcsapatait

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𝙒𝙞𝙩𝙝 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙪𝙧𝙥𝙤𝙨𝙚 📋Our line-up to face Uruguay 🇸🇦🆚🇺🇾#FIFAWorldCup | #GreenFalcons pic.twitter.com/JcQqYGVEgn— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 15, 2026
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Confirmado el equipo para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ✍🏼 pic.twitter.com/4FVW0W9eNM— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 15, 2026
Confirmado el equipo para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ✍🏼 pic.twitter.com/4FVW0W9eNM