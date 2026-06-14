„Most már tudja a világ, hol van Curacao” – ahol nem a futball fő sport
A baseball uralta sportkultúrától a holland futballiskolán át egészen a világbajnoki szereplésig számos témát érintettünk Charlison Benschoppal. A tízszeres curacaói válogatott támadó a németek elleni vasárnapi vb-meccs előtt beszélt a Nemzeti Sportnak Dick Advocaat meghatározó szerepéről, a Hollandiában nevelkedő játékosok és a sziget kapcsolatáról, a vb-csoport esélyeiről, valamint arról is, milyen hatással lehet a történelmi kijutás Curacao jövőjére.
„Valójában a baseball még mindig az első számú sport nálunk – mondta a Nemzeti Sportnak a 36 éves csatár, aki tíz mérkőzésen játszott Curacao színeiben (legutóbb 2021-ben, azóta már nem szerepel a válogatott keretében). – Évtizedek óta rengeteg játékos jutott el a szigetről az amerikai profi ligákba, ezért a baseballnak óriási hagyománya van. A futball természetesen népszerű, de nem olyan mélyen gyökerezik a kultúránkban, éppen ezért különösen nagy siker, hogy kijutottunk a vb-re – erre az egész ország büszke lehet.”
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