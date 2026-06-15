Nemzeti Sportrádió

Mikel Oyarzabal: Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 21:01
Címkék
foci vb 2026 Mikel Oyarzabal Zöld-foki-szigetek Spanyolország superfeed

„Bár nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, voltak esélyünk a győzelemre. Ők is végzik a dolgukat, visszahúzódtak a saját térfelükre. Minden mérkőzés más. Az első percekben például Ferran a kapufát találta el. Ha az bemegy, teljesen más lesz a mérkőzés. Van még bőven hova fejlődnünk. Továbbra is hinni kell. Lehetnek pánikszerű pillanatok, ez a futball része. Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé. Most össze kell tartanunk, és hinni kell magunkban” – értékelt Mikel Oyarzabal, a spanyolok támadója.

 

foci vb 2026 Mikel Oyarzabal Zöld-foki-szigetek Spanyolország superfeed
Legfrissebb hírek

Félidőben 1–0-ra vezet Egyiptom

Foci vb 2026
15 perce

Mikel Oyarzabal fél óráig labdába sem ért – érdekességek, statisztikák a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről

Foci vb 2026
25 perce

Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n

Foci vb 2026
34 perce

„Szólt a zene, mindenki táncolt és képeket készített…”

Foci vb 2026
39 perce

„Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – Unai Simón a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után

Foci vb 2026
51 perce

Unai Simón: Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött a Belgium–Egyiptom mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája

Vozinha: Hihetetlenül keményen dolgoztunk ezért a pillanatért és ezért az álomért

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik