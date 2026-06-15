Mikel Oyarzabal: Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé

„Bár nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, voltak esélyünk a győzelemre. Ők is végzik a dolgukat, visszahúzódtak a saját térfelükre. Minden mérkőzés más. Az első percekben például Ferran a kapufát találta el. Ha az bemegy, teljesen más lesz a mérkőzés. Van még bőven hova fejlődnünk. Továbbra is hinni kell. Lehetnek pánikszerű pillanatok, ez a futball része. Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé. Most össze kell tartanunk, és hinni kell magunkban” – értékelt Mikel Oyarzabal, a spanyolok támadója.