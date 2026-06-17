Nemzeti Sportrádió

Miért kapott plecsnit Messi, Mbappé, Neuer és több játékos a mezére a FIFA-tól?

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 13:46
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Messi mezének jobb ujján a vb-örökséget kiemelő pecsét látható (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi vb 2026 Kylian Mbappé Manuel Neuer Cristiano Ronaldo
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé és több más játékos különleges plecsnit kapott a mezére a FIFA-tól, más-más okból.
Mbappé mezének ujján a négy évvel ezelőtti gólkirályi címre emlékeztet a pecsét (Fotó: Getty Images)

Az argentin válogatott tagjai címvédőként a mezük elején a 2022-es diadalukra emlékeztető emblémát viselnek, Messi ezen felül kapott még egyet a jobb ujjának aljára: a Legacy, azaz örökség pecsétjét, amelyet hozzá hasonlóan olyan játékosok viselhetnek, akik legalább az ötödik világbajnokságukon szerepelnek. Ilyen Messihez hasonlóan Cristiano Ronaldo, a horvát Luka Modric, a német Manuel Neuer és a mexikói Guillermo Ochoa is.

A másik véglet tagjai is kaptak külön pecsétet, a vb-n most debütálók is külön jelzést viselnek a felsőjükön.

Korábbi sikereket is elismer így a FIFA, Neuert, Thibaut Courtois-t, valamint Emiliano Martínezt a legutóbbi három vb legjobb kapusának választották, és ezt jelzik külön a mezükön. Kylian Mbappé a 2022-es világbajnokság gólkirályi címéért kapott megkülönböztető plecsnit a nemzetközi szövetségtől.

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Erling Haaland a debütálóknak járó jelölést kapta (Fotó: Getty Images)

 

Lionel Messi vb 2026 Kylian Mbappé Manuel Neuer Cristiano Ronaldo
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