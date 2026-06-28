Messi a gólokat, Argentína a tizenegyeseket halmozza a világbajnokságokon

Lionel Messi újabb rekordot döntött – az argentin legenda a vb-történelemben elsőként volt eredményes zsinórban hét világbajnoki mérkőzésen.A

7 - Lionel Messi es el primer futbolista en la historia de las Copa del Mundo de la FIFA en convertir al menos un gol en siete partidos consecutivos.



Magia. pic.twitter.com/MljXQbBFbw — OptaJavier (@OptaJavier) June 28, 2026

S ha már Messi: a 39 éves kiválóság a hatodik, aki kétszer is gólt szerzett közvetlen szabadrúgásból vb-meccsen. Őt megelőzően a brazil Pelé és Rivellino, a perui Téofilo Cubillas, a francia Bernard Genghini, illetve az angol David Beckham volt képes hasonlóra.

6 - Jugadores que han marcado dos goles de falta directa en la Copa del Mundo desde 1966:



🇧🇷 Pelé

🇧🇷 Rivellino

🇵🇪 Téofilo Cubillas

🇫🇷 Bernard Genghini

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 David Beckham

🇦🇷 LIONEL MESSI 🆕



Mágico. https://t.co/bUYoExvvy7 — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2026

Leandro Paredes 154 pontos passzt jegyzett Jordánia ellen – ez a legmagasabb szám, amelyre argentin játékos képes volt 1966 (az angliai vb-től kezdődően jegyzik a statisztikákat) óta.

154 - Leandro Paredes completó 154 pases ante Jordania: desde Inglaterra 1966 es el récord para un jugador argentino en Mundiales y sexto registro más alto en general. Eje. pic.twitter.com/TUuf3gG2AR — OptaJavier (@OptaJavier) June 28, 2026

Giovani Lo Celso 2010 óta az első argentin, aki góllal mutatkozott be világbajnoki meccsen – 16 évvel ezelőtt Martín Palermónak sikerült ugyanez.

2010 - Gio Lo Celso es el primer jugador argentino que debuta en un mundial y convierte un gol desde Martín Palermo ante Grecia en el Mundial de 2010. Titanes. pic.twitter.com/BE5z9zpcOU — OptaJavier (@OptaJavier) June 28, 2026

Lo Celsónál maradva: a Real Betis középpályása által jegyzett gól Ángel Di María 2022-es döntőben jegyzett találata óta ez első argentin vb-gól, amit nem Lionel Messi szerzett. Az pedig hab a tortán, hogy úgy Di María, mint Lo Celso a 11-es mezszámot viselte gólja alkalmával, s mindkét játékos a Rosario Central neveltje.

11 - Gio Lo Celso es el primer jugador diferente a Messi en anotar para la @Argentina en la Copa del Mundo desde que Ángel Di María lo hiciera en la final de Qatar 2022. Los dos lo hicieron usando la camiseta número 11 y los dos se formaron en @RosarioCentral. Canallas. pic.twitter.com/6aj9nEwVLb — OptaJavier (@OptaJavier) June 28, 2026

Argentína nem kevesebb, mint hét (7) tizenegyest végezhetett el a legutóbbi tíz vb-meccsén (tehát a 2022-es katari torna kezdete óta). Anglia (3), Franciaország (2) és Portugália (2) összesen rúghatott ugyanennyi büntetőt ugyanezen időintervallumban.