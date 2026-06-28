Messi a gólokat, Argentína a tizenegyeseket halmozza a világbajnokságokon
Lionel Messi újabb rekordot döntött – az argentin legenda a vb-történelemben elsőként volt eredményes zsinórban hét világbajnoki mérkőzésen.A
S ha már Messi: a 39 éves kiválóság a hatodik, aki kétszer is gólt szerzett közvetlen szabadrúgásból vb-meccsen. Őt megelőzően a brazil Pelé és Rivellino, a perui Téofilo Cubillas, a francia Bernard Genghini, illetve az angol David Beckham volt képes hasonlóra.
Leandro Paredes 154 pontos passzt jegyzett Jordánia ellen – ez a legmagasabb szám, amelyre argentin játékos képes volt 1966 (az angliai vb-től kezdődően jegyzik a statisztikákat) óta.
Giovani Lo Celso 2010 óta az első argentin, aki góllal mutatkozott be világbajnoki meccsen – 16 évvel ezelőtt Martín Palermónak sikerült ugyanez.
Lo Celsónál maradva: a Real Betis középpályása által jegyzett gól Ángel Di María 2022-es döntőben jegyzett találata óta ez első argentin vb-gól, amit nem Lionel Messi szerzett. Az pedig hab a tortán, hogy úgy Di María, mint Lo Celso a 11-es mezszámot viselte gólja alkalmával, s mindkét játékos a Rosario Central neveltje.
Argentína nem kevesebb, mint hét (7) tizenegyest végezhetett el a legutóbbi tíz vb-meccsén (tehát a 2022-es katari torna kezdete óta). Anglia (3), Franciaország (2) és Portugália (2) összesen rúghatott ugyanennyi büntetőt ugyanezen időintervallumban.