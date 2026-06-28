Vb 2026: Jordánia–Argentína 0–2

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
J-CSOPORT
JORDÁNIA–ARGENTÍNA 0–2 (0–2) – ÉLŐ
Arlington, Dallas Stadion. Vezeti: Kovács István (romániai)
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab, Abu Dahab – Haddad, al-Rasdan, al-Ravabdeh, Abu Taha – Azaizeh (Al-Tamari, a szünetben), Olvan – al-Fahuri (Al-Madri, a szünetben). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami
A kispadon: al-Fahuri, Bani Attiah (kapusok), Abu al-Nadi, Abu Gus, Abu Hasis, al-Davud, al-Mardi, al-Roszan, Ajed, Badavi, Dzsamusz, Obaid, Szadeh, Abu Zrajk, al-Tamari
ARGENTÍNA: E. Martínez – Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico – Paz, Paredes, Palacios, Lo Celso – J. Álvarez, La. Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Almada, Barco, De Paul, E. Fernández, N. González, J. López, Mac Allister, Li. Martínez, Medina, Messi, Molina, Montiel, C. Romero
Gólszerző: Lo Celso (19.), L. Martínez (31. – 11-esből)
AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)
Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)
Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)
Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)
Védők: 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 18 Mohammad Abu Gus (Al-Husszein)
Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)
Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Pyramids – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)
Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami